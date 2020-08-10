Как наяву, все в памяти поныне,
И он, в очкастом шлеме паренек,
Что вместе с нами штурмовал в Фугдине
Японский укрепленный городок.
И танк, что вел он впереди пехоты
Через гнилые шаткие мосты
На скрытые в полуподвале ДОТы,
Где бились в лихорадке пулеметы,
Где смертники зарылись, как кроты.
И миг, когда в разгаре перестрелки
По ребрам громыхающей брони
Запрыгали проворные, как белки,
Губительные рыжие огни,
Залегшая у вздыбленного склона
Вся рота ожидала затаенно -
Куда танкист машину повернет...
Но танк лишь вздрогнул раскаленным телом
И под кинжальным вражеским обстрелом
Пошел на полной скорости вперед!
Грохочущий под искрометной пылью,
Он не касался, кажется, земли:
Трепещущие огненные крылья
Его на ДОТы смертников несли...
Гудела сталь у нас над головами,
Но все ломал наш хлынувший поток...
И пал он перед русскими штыками -
Японский неприступный городок.
Сергей Феоктистов, участник войны с Японией