Высадка десанта с монитора типа "Шилка" Амурской флотилии на реке Сунгари. 2-й Дальневосточный фронт, август 1945 года.

Как наяву, все в памяти поныне,

И он, в очкастом шлеме паренек,

Что вместе с нами штурмовал в Фугдине

Японский укрепленный городок.

И танк, что вел он впереди пехоты

Через гнилые шаткие мосты

На скрытые в полуподвале ДОТы,

Где бились в лихорадке пулеметы,

Где смертники зарылись, как кроты.

И миг, когда в разгаре перестрелки

По ребрам громыхающей брони

Запрыгали проворные, как белки,

Губительные рыжие огни,

Залегшая у вздыбленного склона

Вся рота ожидала затаенно -

Куда танкист машину повернет...

Но танк лишь вздрогнул раскаленным телом

И под кинжальным вражеским обстрелом

Пошел на полной скорости вперед!

Грохочущий под искрометной пылью,

Он не касался, кажется, земли:

Трепещущие огненные крылья

Его на ДОТы смертников несли...

Гудела сталь у нас над головами,

Но все ломал наш хлынувший поток...

И пал он перед русскими штыками -

Японский неприступный городок.

Сергей Феоктистов, участник войны с Японией