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10 августа 2020 г.

Указ главы Республики Башкортостан от 7 августа 2020 года № УГ-313 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Юридическим лицам, ИП, самозанятым, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (объекты торговли, медицинские организации, финансовые организации, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и т.п.), а также деятельность по перевозке железнодорожным, автомобильным, речным и другим видом транспорта:

- ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции;

- обеспечить наличие памяток, листовок по вопросам профилактики COVID-2019;

- отказывать в обслуживании (допуске) клиентам (посетителям, пассажирам) без средств индивидуальной защиты (масок), а в объектах торговли, финансовых организациях, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг также без перчаток.

ГУП "Башавтотранс" Республики Башкортостан и частным перевозчикам:

обеспечить наличие в салоне каждого автотранспорта дезинфицирующих средств (исходя из количества пассажиров);

- не допускать в салон автотранспорта граждан без средств индивидуальной защиты (масок).";

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Установить, что проведение матчей ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги) сезона 2020-2021 гг. разрешается при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, рекомендациями Роспотребнадзора, и при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 25 процентов от вместимости стадиона.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров



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