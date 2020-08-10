Cуд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Мировым судом вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google LLC за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента. Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Таганского суда.

Поисковик оштрафовали по ч . 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ, то есть за повторное неисполнение требований регулятора в лице Роскомнадзора. До этого Google уже штрафовали за недостаточную фильтрацию результатов на 500 и 700 тысяч рублей.

В начале июля Роскомнадзор составил уже третий протокол об административном правонарушении против Google.

Согласно закону, который начал действовать с октября 2018 года, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц.

Американский поисковик к реестру до сих пор не присоединился. По данным Роскомнадзора, у Google в поиске сохраняются более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации.