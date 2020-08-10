Указ губернатора Иркутской области от 8 августа 2020 года № 232-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

Новости

62-летний Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз 11:19
Шаурма, котлеты, пирожные с кремом вошли в список самых опасных продуктов 11:18
В Москве за сутки выявили меньше 700 новых случаев коронавируса 11:05
Из Пулково открылись регулярные рейсы в Анталью 10:57
Пять человек задержаны по делу об организации незаконной миграции в РФ 10:51
Съемки продолжения "Друзей" опять перенесли на неопределенный срок 10:50
В Подмосковье мужчина погиб, спасая ребенка из огня 10:41
В Минздраве рассказали об опасности курения кальяна 10:33
Рапота: Нарушений закона на выборах в Беларуси не обнаружено 10:31
Для московских выпускников стартуют стажировки в учреждениях соцсферы 10:31
ЦИК: Лукашенко набрал свыше 80 процентов голосов избирателей 10:15
Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу 10:14
Наблюдатели СНГ: Выборы в Беларуси прошли в соответствии с законодательством 10:07
Неделя в Москве начнется с жаркой и дождливой погоды 09:59
СК Беларуси возбудил уголовные дела в связи с беспорядками в Минске 09:56
Якутские полицейские изъяли в Красноярске золото на 11 млн рублей 09:54
США испытали гиперзвуковые ракеты на B-52 09:48
Обстановка после ночных волнений в Минске нормализовалась 09:38
Совбез РФ: Страны Запада пытаются завладеть нефтью Ливии и Венесуэлы 09:37
В Москве от коронавируса вылечились еще 898 пациентов 09:37
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности в России 09:33
СБ РФ: Основатель "Белых касок" - мошенник, их претензии безосновательны 09:32
В Крыму в древнем городе нашли уникальный византийский медальон 09:10
Российские ученые создали "пожирающий" нефтепродукты сорбент 09:00
Под Калугой разбился самолет, пилот погиб 08:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 августа 2020 г.

Указ губернатора Иркутской области от 8 августа 2020 года № 232-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова "9 августа 2020 года" заменить словами "28 августа 2020 года";

2) в пункте 6:

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"с 10 августа 2020 года по 28 августа 2020 года.";

в абзаце седьмом слова "10 августа 2020 года" заменить словами "29 августа 2020 года";

3) в пункте 12 слова "9 августа 2020 года" заменить словами "28 августа 2020 года";

4) в подпункте 21 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, слова "9 августа 2020 года" заменить словами "28 августа 2020 года".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией