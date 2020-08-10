Новости

Школьники станут авторами волонтерских проектов 19:05
ЦИК: Лукашенко получает 80,08% голосов на выборах президента Беларуси 18:59
В морских портах России впервые за 24 года снизился грузооборот 18:25
Стало известно, когда в столицу вернется жара 18:10
Британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда всех времен 18:10
Безработные оказались лидерами по иммунитету к COVID-19 18:04
В Польше задержали подозреваемого в осквернении памятника Рокоссовскому 18:00
Названа дата премьеры четвертого сезона "Фарго" 18:00
В Краснодаре простились с митрополитом Исидором 17:55
Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах 17:42
Британцы признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом 17:39
Новая Skoda Octavia для России: в продаже - ближе к зиме 17:28
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:26
Социал-демократы Германии определились с кандидатурой канцлера 17:09
Водители каких стран чаще нарушают правила парковки в Москве 17:05
На Кубе побит суточный рекорд по количеству заразившихся COVID-19 16:59
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России 16:55
Минпромторг намерен привлечь больше южнокорейских автоконцернов в Россию 16:51
В "ЕР" предложили увеличить долю оклада в зарплате бюджетников 16:49
Скончался продюсер Deep Purple и Iron Maiden Мартин Берч 16:32
На портале госуслуг 50% новых пользователей регистрируются через банки 16:17
Международный минский кинофестиваль "Лiстапад" начал прием заявок 16:16
Захарова призвала Зеленского не советовать Беларуси, как ей жить 16:16
Антонио Бандерас заболел коронавирусом 16:13
Земфира споет на этапе "Формулы-1" в Сочи 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 августа 2020 г.

Указ губернатора Иркутской области от 10 августа 2020 года № 233-уг "О внесении изменений в пункт 6 указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в пункт 6 указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующие изменения:

1) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"с 10 августа 2020 года по 23 августа 2020 года;";

2) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

"с 24 августа 2020 года по 28 августа 2020 года.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией