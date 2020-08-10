Указ губернатора Ивановской области от 6 августа 2020 года № 114-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

Новости

Школьники станут авторами волонтерских проектов 19:05
ЦИК: Лукашенко получает 80,08% голосов на выборах президента Беларуси 18:59
В морских портах России впервые за 24 года снизился грузооборот 18:25
Стало известно, когда в столицу вернется жара 18:10
Британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда всех времен 18:10
Безработные оказались лидерами по иммунитету к COVID-19 18:04
В Польше задержали подозреваемого в осквернении памятника Рокоссовскому 18:00
Названа дата премьеры четвертого сезона "Фарго" 18:00
В Краснодаре простились с митрополитом Исидором 17:55
Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах 17:42
Британцы признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом 17:39
Новая Skoda Octavia для России: в продаже - ближе к зиме 17:28
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:26
Социал-демократы Германии определились с кандидатурой канцлера 17:09
Водители каких стран чаще нарушают правила парковки в Москве 17:05
На Кубе побит суточный рекорд по количеству заразившихся COVID-19 16:59
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России 16:55
Минпромторг намерен привлечь больше южнокорейских автоконцернов в Россию 16:51
В "ЕР" предложили увеличить долю оклада в зарплате бюджетников 16:49
Скончался продюсер Deep Purple и Iron Maiden Мартин Берч 16:32
На портале госуслуг 50% новых пользователей регистрируются через банки 16:17
Международный минский кинофестиваль "Лiстапад" начал прием заявок 16:16
Захарова призвала Зеленского не советовать Беларуси, как ей жить 16:16
Антонио Бандерас заболел коронавирусом 16:13
Земфира споет на этапе "Формулы-1" в Сочи 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 августа 2020 г.

Указ губернатора Ивановской области от 6 августа 2020 года № 114-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующее изменение:

абзац четвертый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

"к руководителям и сотрудникам (работникам) организаций (предприятий, органов власти, учреждений), деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, к прикомандированным к ним лицам, по решению руководителей таких организаций, а также к лицам, являющимся участниками конституционного, гражданского, арбитражного, административного или уголовного судопроизводства, следующим к месту (от места) участия в совершаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке процессуальных действиях, в том числе для участия в судебных заседаниях (на основании повесток и иных вызовов суда, прокурора и иных правоохранительных органов Ивановской области), при условии соблюдения указанными лицами мер безопасности, определенных в настоящем указе.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский\



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией