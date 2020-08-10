Указ губернатора Ивановской области от 6 августа 2020 года № 114-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующее изменение:

абзац четвертый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

"к руководителям и сотрудникам (работникам) организаций (предприятий, органов власти, учреждений), деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, к прикомандированным к ним лицам, по решению руководителей таких организаций, а также к лицам, являющимся участниками конституционного, гражданского, арбитражного, административного или уголовного судопроизводства, следующим к месту (от места) участия в совершаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке процессуальных действиях, в том числе для участия в судебных заседаниях (на основании повесток и иных вызовов суда, прокурора и иных правоохранительных органов Ивановской области), при условии соблюдения указанными лицами мер безопасности, определенных в настоящем указе.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский\







