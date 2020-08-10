В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", статьей 90 Устава Красноярского края, учитывая письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 22.06.2020 № ДВ-18270, письмо Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 03.08.2020 № 01-19/2417-3339, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Красноярского края, а также в целях принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 06.07.2020 № 176-уг "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "от 22.06.2020 № ДВ-18270," заменить словами "от 22.06.2020 № ДВ-18270, письмо Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 03.08.2020 № 01-19/2417-3339,";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Установить, что лица в возрасте 65 лет и старше, за исключением лиц, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, которым оформлены в установленном порядке листки нетрудоспособности в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, считаются соблюдавшими режим самоизоляции с 15 июня по 28 июня 2020 года, с 29 июня по 12 июля 2020 года, с 13 июля по 26 июля 2020 года, с 27 июля по 9 августа 2020 года, а с 10 августа по 23 августа 2020 года, с 24 августа по 6 сентября 2020 года (с возможным последующим продлением) - соблюдающими режим самоизоляции для целей реализации постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше".".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







