Постановление правительства Мурманской области от 7 августа 2020 года № 565-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Мурманской области"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Мурманской области от 04.03.2005 № 598-01-ЗМО "О прожиточном минимуме в Мурманской области" и от 31.05.2013 № 1623-01-ЗМО "О потребительской корзине по Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Мурманской области за II квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 17 909 рублей;

для трудоспособного населения - 18 645 рублей;

для пенсионеров - 14 858 рублей;

для детей - 17 933 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Врио Губернатора Мурманской области О.Демченко







