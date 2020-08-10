Указ губернатора Орловской области от 7 августа 2020 года № 370 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в приложение 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:
1) в разделе I:
а) абзац восьмой подпункта "е" пункта 1 изложить в следующей редакции:
"диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров.";
б) подпункт "е" пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Данное ограничение не распространяется на работу дневных стационаров, а также на оказание медицинской помощи населению Орловской области в условиях круглосуточного стационара в плановом порядке с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.";
в) подпункт "ж" дополнить абзацами следующего содержания:
"бюджетного учреждения Орловской области "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Юбилейный";
бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детский санаторий "Орловчанка".";
2) дополнить раздел II строкой 6.21 следующего содержания:
6.21. Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности с учетом рекомендаций главного государственного санитарного врача по Орловской области, в том числе в части обеспечения средствами индивидуальной защиты | Органы местного самоуправления (по согласованию) | в период подготовки и дальнейшего проведения выборов в единый день голосования.
2. Настоящий указ вступает в силу с 8 августа 2020 года, за исключением:
подпунктов "а", "б" подпункта 1 пункта 1, вступающих в силу с 10 августа 2020 года;
абзаца второго подпункта "в" подпункта 1 пункта 1, вступающего в силу с 15 августа 2020 года.
Губернатор Орловской области А.Е.Клычков
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