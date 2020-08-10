Женская команда "Тулпар" (Казань) - чемпион России по баскетболу 3х3

В Москве на площадке "Под Мостом" в Лужниках состоялся финальный этап чемпионата России по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3. Победительницами в женских соревнованиях отчасти сенсационно стали девушки из казанской команды "Тулпар". Поясним, что в мифологии тюркских народов Тулпар - это крылатый конь.

Финальному турниру чемпионата России предшествовали восемь этапов предварительного раунда ("регулярного сезона"), которые состоялись с декабря прошлого года по март 2020-го в Воронеже (дважды), Кстово Нижегородской области, Иваново, Перми, Санкт-Петербурге (дважды) и Казани.

Изначально финал ЧР был назначен на 20-21 марта в Хабаровске, но календарь порушила мировая пандемия коронавируса. И даже в такой непростой ситуации Российская федерация баскетбола (РФБ) изыскала возможность все-таки разыграть чемпионский титул и призовые места - в Москве восьмого августа.

Право выступить на решающей стадии получили пять лучших по общему количеству зачетных очков команд, плюс одно место было зарезервировано под специальное приглашение ("уайлд кард") от Российской федерации баскетбола. Кстати, глава РФБ Андрей Кириленко является председателем комиссии по баскетболу 3х3 в руководстве Международной федерации баскетбола (ФИБА).

"Wild Card" досталась команде "Энергия" (Иваново), занявшей в очковой классификации "регулярки" шестое место, то есть фактически спортивный принцип отбора на финал был соблюден полностью, без вмешательства каких-либо субъективных факторов или чьих-то предпочтений. В Москве на площадке "Под Мостом" компанию девушкам из "города невест" составили следующие коллективы: МБА (Москва), первая и вторая команды питерского Центра олимпийской подготовки (ЦОП-1 и ЦОП-2), просто "Москва" и финишировавший на предварительной стадии пятым "Тулпар", которому и суждено было стать главным возмутителем спокойствия.

Участники были разбиты на две тройки, по две лучшие команды после предварительных игр выходили в полуфинал. Положение вышло таким. Группа "А": "Энергия" - 2 победы - 0 поражений, "Тулпар" - 1-1, МБА - 0-2. Группа "В": "Москва" - 2-0, ЦОП-1 - 1-1, ЦОП-2 - 0-2.

Затем в первом полуфинале "Энергия" победила ЦОП-1 - 15:12. Напомним, что в баскетболе 3х3 играют либо 10 минут чистого времени, или до набранного одной из команд 21 очка. Точный бросок со средней или ближней дистанции - 1 очко, издали - 2 (хотя в классическом баскетболе такое попадание - "трешка"). У "невест" в этом полуфинале отличилась Екатерина Кузнецова - 9 очков, в том числе три метких "выстрела" из-за дуги.

Вторую путевку в финал оспаривали "Тулпар" и "Москва" - 15:13 в пользу казаночек, руководимых главным тренером Натальей Кулешовой. Девушки из столицы Татарстана взяли верх в дополнительное время, так как 10-минутка завершилась 13:13. За столичный клуб отчаянно сражалась потомственная баскетболистка Дарья Шомоди. Ее мать Светлана Шомоди (Бушуева) играла ранее за столичное "Динамо", работала в Департаменте РФБ по подготовке резервных сборных, однако впоследствии ее недюжинные управленческие способности были востребованы в Федерации гандбола России, где экс-баскетболистка стала ведущим специалистом отдела по проведению Всероссийских соревнований.

"Бронзовый" матч завершился победой "Москвы" над ЦОП-1 - 21:8 при 11 очках Шомоди-младшей. Несмотря на крупное поражение, коллектив ЦОП-1 заслуживает самых добрых слов. А как иначе, если здесь главным тренером команды - Ирина Плешакова (она же Рутковская, она же - Кущ, и она же когда-то очень давно - Шевчук). Рутковская (а в основном под такой фамилией ее знают любители баскетбола со стажем), в свое время была главной звездой сборной России и питерского "Форс-Мажора", исповедовавшего под началом Киры Тржескал очень скоростную и искрометную, чрезвычайно зрелищную игру. Сейчас на арене "Под Мостом" в рядах ЦОП-1 показывала класс "олдскульная" баскетболистка 41-летняя (!) Юлия Миронова, ранее выступавшая вместе с Рутковской в одной команде. Уверенные и разумные действия Мироновой на площадке напомнили старые добрые времена, когда девушки играли, прежде всего - добросовестно, от души, а ни в коем случае не за материальное вознаграждение во главе угла личной философии.

Финал получился зрелищным. Матч судили сын мэтра цеха баскетбольных арбитров Михаила Давыдова - Алексей, сам уже давно достигший солидных высот в своей непростой и нервной профессии, компанию ему составила девушка - Анна Мирошниченко. Напомним, один из наших самых известных арбитров Елена Чернова тоже когда-то начинала со стритбола, а потом работала на Олимпийских Играх, смело и безапелляционно раздавая фолы звездам НБА из американской "Дрим Тим".

В борьбе за "золото" "Тулпар" обыграл "Энергию" - 15:10. Набранные очки у победительниц: Мария Попова - 7, Ирина Чекунова - 6, Олеся Николенко - 2; в рядах "невест" забивали Екатерина Кузнецова (4), Мария Мартынова (4), Александра Чупрова (2). А вот игрок "Энергии" Арина Пожилова все семь своих бросков смазала, но зато хороша была на подборах мяча под щитами.

Статистика

Победители и призеры этапов чемпионата России по баскетболу 3х3 среди женских команд

1-й этап (3 декабря, Воронеж). 1. МБА (Москва). 2. ЦОП-1 (Санкт-Петербург). 3. ЦОП-2 (СПб).

2-й этап (14 декабря, Кстово). 1. ЦОП-2. 2. ЦОП-1. 3. "Энергия" (Иваново).

3-й этап (9 января, Иваново). 1. МБА. 2. "Тулпар" (Казань). 3. "Москва".

4-й этап (19 января, Пермь). 1. ЦОП-2. 2. "Тулпар". 3. "Десерт" (Екатеринбург).

5-й этап (31 января, Санкт-Петербург). 1. ЦОП-1. 2. МБА. 3. "Самара 3х3".

6-й этап (13 февраля, Воронеж). 1. МБА. 2. "Самара 3х3". 3. "Энергия".

7-й этап (29 февраля, Санкт-Петербург). 1. "Десерт". 2. "Latinas" (Москва). 3. ЦОП-2.

8-й этап (9 марта, Казань). 1. "Москва". 2. "Тулпар". 3. "Самара 3х3".

Итоговое положение в регулярном сезоне

1. МБА (Москва) - 380 очков (16 побед - 3 поражения). 2. ЦОП-1 (Санкт-Петербург) - 380 (13-8). 3. ЦОП-2 СПб - 340 (11-5). 4. "Москва" - 340 (12-8). 5. "Тулпар" (Казань) - 340 (9-12). 6. "Энергия" (Иваново) - 305. 7. "Самара 3х3" - 270 (7-9). 8. "Десерт" (Екатеринбург) - 270 (5-9). 9. "Latinas" (Москва) - 190. 10. "Спарта" (Воронеж) - 150. 11. "Sisters Felix" (Дзержинск) - 135.

Результаты финального этапа (9 августа, Москва)

Группа "А". "Энергия" (Иваново) - "Тулпар" (Казань) - 14:13. "Тулпар" - МБА (Москва) - 13:4. "Энергия" - МБА - 14:10. Положение: "Энергия" - 2 победы - 0 поражений, "Тулпар" - 1-1, МБА - 0-2.

Группа "В". ЦОП-1 (Санкт-Петербург) - ЦОП-2 (Санкт-Петербург) - 16:10. "Москва" - ЦОП-1 - 14:12. "Москва" - ЦОП-2 - 17:11. Положение: "Москва" - 2-0, ЦОП-1 - 1-1, ЦОП-2 - 0-2.

Полуфинал. "Энергия" - ЦОП-1 - 15:12 (Екатерина Кузнецова 9, Александра Чупрова 4, Мария Мартынова 2, Арина Пожилова - Дарья Назарова 5, Екатерина Тимченко 5, Юлия Миронова 2, Анастасия Доброхотова). "Тулпар" - "Москва" - 15:13 ОТ (Ирина Чекунова 6, Мария Попова 5, Олеся Николенко 4 - Екатерина Павлова 8, Дарья Шомоди 5, Юлия Козлова).

За 3-е место. "Москва" - ЦОП-1- 21:8 (Шомоди 11, Павлова 6, Козлова 4 - Миронова 3, Тимченко 3, Назарова 2, Доброхотова).

ФИНАЛ. "Тулпар"- "Энергия" - 15:10 (Попова 7, Чекунова 6, Николенко 2 - Кузнецова 4, Мартынова 4, Чупрова 2, Пожилова).