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10.08.2020,  
11:42
Текст:  Антон Валагин

Модернизированный Ка-52М "Аллигатор" совершил первый полет

На авиазаводе "Прогресс" в Приморском крае впервые поднялась в воздух модернизированная версия ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор".

- В машине применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках Гособоронзаказа, так и на экспорт, - рассказали в Минпромторге РФ.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Новый "Аллигатор" оснащен модернизированным оптико-электронным прицелом с увеличенной дальностью обнаружения и распознавание целей, позволяющим применять более дальнобойные ракеты. Встроенная пушка получила новый цифровой привод для большей точности стрельбы. У К-52М появился новый радар с активной фазированной решеткой, а лопасти несущих винтов снабжены более мощной системой обогрева, что позволяет использовать машину в Арктике.

Обновлению подверглось даже шасси - его несущая способность повышена, а вертолетная оптика стала светодиодной. Улучшена и эргономика кабины экипажа. Часть испытаний нового "Аллигатора" пройдет на заводе-изготовителе, затем машину передадут разработчику, в национальный центр вертолетостроения "Миль и Камов".

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