Российская экспедиция запустила уникальный стратосферный зонд

Эльбрус с самолета виден здорово. Две высочайшие в Европе макушки царят над облаками. Туристам нравится. Но мой рассказ об уникальной экспедиции "Эльбрус 1829". Это не высота. Это память о первой российской экспедиции на вершину под руководством царского генерала Эммануэля. В 1829 году на Кавказ отправились внушительные силы российских военных и ученых. На одинокой скале в память о себе исследователи выбили звезду с первыми буквами своих фамилий. Звезда была огромная и масонская. Ее и обнаружила наша экспедиция. Таким образом была поставлена точка в вековых спорах о маршруте того легендарного похода.

Рассказывает руководитель экспедиции, которую организовал "Центр содействия экспедиционной деятельности", Антон Юрманов. Мы вместе были в прошлом году на Курилах. Тогда нашли две японские пушки. Ох, как мы их тащили...

- Первым делом мы связались с потомком первого восходителя на восточную вершину Эльбруса Килара Хаширова - Аскером. Этот замечательный человек помог нам с логистикой. Устроил транспорт и жилье. Достал гелий! Очень помогло и Правительство Кабардино-Балкарской Республики. В экспедицию отправились 12 человек. Среди них два участника с ограничениями по слуху и речи. Это задача "Центра" - вовлекать ребят с ограниченными возможностями в активную полевую работу. У нас был ученый-эколог, историк и даже художник Илья Робе. На северном склоне Эльбруса мы собрали и спустили 40 кг мусора и подготовили рекомендации в Национальный парк, как минимизировать негативное влияние от туристов. Но главное - мы запустили уникальный стратосферный зонд. Этим занимался изобретатель зонда из лаборатории "Стратонафтика" Денис Ефремов.

Как протекает жизнь обычного метеорологического зонда. Закачивается гелий, и шарик с приборами летит ввысь. После 30-40 километров оболочка лопается: давление разрывает шар изнутри. И аппаратура с данными на парашютной системе или своим ходом спускаются на землю. 40 минут - и полет окончен. Что собрали, то и обрабатывают ученые. А Ефремов предложил свой подход. В оболочке вмонтирован радиоуправляемый клапан. Как только давление подходит к "красной черте", он открывается и стравливает гелий. Можно лететь дальше. А может, еще выше, если груз невелик. Наш зонд пролетел 170 километров за 3 часа. Чем не рекорд? Ну а потом неизбежный "пук" и на землю.

После 30-40 километров оболочка лопается. Законы физики не отменить - давление разрывает шар изнутри

Вы сейчас видите необыкновенные снимки Эльбруса с экспериментального шара. Да и вся экспедиция была необыкновенная. Редко встретишь такую поддержку в наше время. Впереди новые старты. Возможно, в следующем году чудо-зонд отправится в Антарктиду. Там он соберет в несколько раз больше научных данных, чем штатные метеорологические приборы.