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10.08.2020,  
09:48
Текст:  Антон Валагин

США испытали гиперзвуковые ракеты на B-52

Стратегический бомбардировщик B-52 впервые совершил полет с двумя прототипами гиперзвуковых ракет AGM-183A, сообщила пресс-служба авиабазы ВВС США Эдвардс.

Самолет с бортовыми номером 60-0050 и именем Dragon's Inferno поднялся в воздух с базы в Калифорнии. В полете один из прототипов передал телеметрическую информацию на станцию наземного контроля Пойнт-Мугу (часть стратегической ракетной базы Ванденберг).

Фото: ТАСС
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- Полет подтвердил способность нового оружия общаться с бортовыми системами бомбардировщика и наземными системами контроля. Вся команда с нетерпением ждет начала настоящих летных испытаний AGM-183A, - заявил командир 419-й испытательной эскадрильи подполковник Майкл Юнгвист. Первый самостоятельный полет ракеты планируется провести до конца 2020 года.

Второй прототип - массо-габаритный макет ракеты, оснащенный системой управления. Он уже дважды поднимался в воздух вместе с B-52. Читатели обратили внимание на новую эмблему на носу ракеты с латинским девизом "Быстрый ответ".

- Особенно важно для испытаний нарисовать эмблему на ракете. Стоило это тысяч пятьсот, не меньше, рисовали всем ангаром, - отметил пользователь с ником maikcg.

AGM-183 - перспективная гиперзвуковая ракета воздушного базирования с управляемым боевым блоком клиновидной формы. Создается для ВВС США. По данным разработчиков, AGM-183 сможет поражать наземные, морские и мобильные цели. Президент США назвал разработку "супер-пупер ракетой" и похвастался, что такой ни у кого больше нет, чем рассмешил журналистов и военных экспертов.

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