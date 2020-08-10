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10.08.2020,  
09:50
Текст:  Светлана Цыганкова

В РФ запустили в производство гражданскую версию снайперской винтовки

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

В России запустили серийное производство гражданской версии крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 - МЦ 567 калибра 12,7 миллиметра. Она уже прошла необходимые испытания.

Фото: Калашников / YouTube
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Испытания признали успешными, сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы", входящего в Госкорпорацию Ростех, пишет ТАСС. Здесь отметили, что работы по созданию гражданской версии винтовки закончили еще в прошлом году. И уже изготовили первую партию серийных образцов.

ОСВ-96 - российская крупнокалиберная снайперская винтовка. Ее используют для поражения живой силы и техники противника, она действует на больших расстояниях. Патрон - 12,7х107 мм, применяют как пулеметный, так и специализированный снайперский. Дальность прицела - 1,8 тысячи метров. Такой винтовкой вооружены подразделения МВД и ФСБ России.

В гражданской версии ОСВ-96 - МЦ 567 предполагают использовать в местах разработки полезных ископаемых, геологоразведки и прокладки трубопроводов.

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