В России изобрели новый способ зарядки гаджетов

Новости

Мурашко: Началась отгрузка вакцины против гриппа в отдаленные регионы 14:27
Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента 13:58
Синоптики пообещали россиянам теплое "бабье лето" 13:41
Лукашенко увидел польский, британский и чешский след за беспорядками в стране 13:27
АвтоВАЗ будет выпускать автомобили на новой платформе. В том числе Lada 13:00
Футболист "Спартака" Соболев пообещал исполнить мечту ушедшей из жизни мамы 12:49
В Волгограде произошел взрыв цистерны с газом, есть пострадавшие 12:44
В Китае семь человек умерли от нового смертельного вируса SFTS 12:40
Акция кешбэка за туры по России продлится неделю 12:38
Жуков призвал аннулировать результат матча РПЛ "Спартак" - "Сочи" 12:36
МВД Беларуси опровергло сообщения о погибшем в ходе беспорядков в Минске 12:33
Зак Снайдер показал нового Степпенвулфа 12:30
Лидеры России, Китая и Казахстана поздравили Лукашенко с победой 12:27
Kia назвала российские цены и комплектации нового конкурента Camry 12:24
Джуд Лоу стал отцом в шестой раз 12:20
Распродажи туров по России с кешбэком могут стать ежегодными 12:17
Пекин ввел санкции в отношении ряда официальных лиц США 11:59
В конце августа в Оренбурге пройдет кинофестиваль "Восток&Запад" 11:46
62-летний Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз 11:19
Шаурма, котлеты, пирожные с кремом вошли в список самых опасных продуктов 11:18
В Москве за сутки выявили меньше 700 новых случаев коронавируса 11:05
Из Пулково открылись регулярные рейсы в Анталью 10:57
Пять человек задержаны по делу об организации незаконной миграции в РФ 10:51
Съемки продолжения "Друзей" опять перенесли на неопределенный срок 10:50
В Подмосковье мужчина погиб, спасая ребенка из огня 10:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
10.08.2020 14:11
Рубрика: Общество

В России изобрели новый способ зарядки гаджетов

Текст: Иван Черноусов
Ученые НИТУ "МИСиС" анонсировали проект "InPower". Это новое поколение солнечных батарей, которые работают при рассеянном свете. Такой элемент можно будет наклеить на чехол смартфона, как стикер, полностью отказавшись от беспроводной зарядки. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новый тип солнечных батарей отличается тем, что способен заряжать гаджет даже от света офисной лампы. Вместо кремния используются перовскиты - их коэффициент поглощения в 2 раза выше, чем у аналогов, представленных на рынке. "Для питания Wi-Fi транслятора будет нужно всего лишь 5 см2 перовскитных солнечных элементов, а для Bluetooth-передачи - 12 см2 при тусклом офисном освещении. Кроме того, технология позволяет печатать солнечные батареи на принтерах без дорогих производственных процессов и снизить стоимость по сравнению с аналогами на 50%", - говорит руководитель разработки, инженер лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ "МИСиС" Данила Саранин.
Пора менять. Признаки скорой смерти аккумулятора смартфона

Пока ученые полностью разработали модульный ряд батарей на стекле и пластиках, следующий этап - это сертифицирование и выход на пилотные проекты. Команда планирует создать такой продукт, который позволил бы полностью отказаться от проводов и розеток при зарядке гаджетов.

Однако эксперт скептически относится к данной разработке. "Как минимум этот солнечный модуль нужно подключать к смартфону проводами, потому что беспроводная зарядка гарантирует большие потери, - объясняет Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.net. - Чехлы с солнечными батареями не являются чем-то удивительным. Повышение эффективности вдвое это хорошо, но на питание мощного смартфона в активном режиме такого аккумулятора не хватит".

По словам специалиста, еще одним минусом такого способа зарядки гаджетов является то, что заряжаться устройство будет только при дневном свете или свете лампы. "Пользователям придется спать со светом, если они захотят зарядить смартфон ночью, - резюмирует Трофимов. - Пока данная разработка смотрится не более чем "игрушкой" и ее нельзя использовать как основной источник питания. По законам физики площади довольно емкого смартфона не хватит, даже если научиться перерабатывать 100% попадающего на него света".

Как правильно заряжать смартфон
Общество Наука Digital Технологии

Главное сегодня

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний
Жуков призвал аннулировать результат матча РПЛ "Спартак" - "Сочи"
ЦИК: Лукашенко набрал свыше 80 процентов голосов избирателей
Пекин ввел санкции в отношении ряда официальных лиц США
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше