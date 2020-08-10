В России изобрели новый способ зарядки гаджетов

Ученые НИТУ "МИСиС" анонсировали проект "InPower". Это новое поколение солнечных батарей, которые работают при рассеянном свете. Такой элемент можно будет наклеить на чехол смартфона, как стикер, полностью отказавшись от беспроводной зарядки. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Новый тип солнечных батарей отличается тем, что способен заряжать гаджет даже от света офисной лампы. Вместо кремния используются перовскиты - их коэффициент поглощения в 2 раза выше, чем у аналогов, представленных на рынке. "Для питания Wi-Fi транслятора будет нужно всего лишь 5 см2 перовскитных солнечных элементов, а для Bluetooth-передачи - 12 см2 при тусклом офисном освещении. Кроме того, технология позволяет печатать солнечные батареи на принтерах без дорогих производственных процессов и снизить стоимость по сравнению с аналогами на 50%", - говорит руководитель разработки, инженер лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ "МИСиС" Данила Саранин.

Пока ученые полностью разработали модульный ряд батарей на стекле и пластиках, следующий этап - это сертифицирование и выход на пилотные проекты. Команда планирует создать такой продукт, который позволил бы полностью отказаться от проводов и розеток при зарядке гаджетов.

Однако эксперт скептически относится к данной разработке. "Как минимум этот солнечный модуль нужно подключать к смартфону проводами, потому что беспроводная зарядка гарантирует большие потери, - объясняет Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.net. - Чехлы с солнечными батареями не являются чем-то удивительным. Повышение эффективности вдвое это хорошо, но на питание мощного смартфона в активном режиме такого аккумулятора не хватит".

По словам специалиста, еще одним минусом такого способа зарядки гаджетов является то, что заряжаться устройство будет только при дневном свете или свете лампы. "Пользователям придется спать со светом, если они захотят зарядить смартфон ночью, - резюмирует Трофимов. - Пока данная разработка смотрится не более чем "игрушкой" и ее нельзя использовать как основной источник питания. По законам физики площади довольно емкого смартфона не хватит, даже если научиться перерабатывать 100% попадающего на него света".