Указ губернатора Алтайского края от 7 августа 2020 года № 128 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом предложения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 07.08.2020 № 22-00-02/33-9990-2020 постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 № 53, от 16.04.2020 № 59, от 24.04.2020 № 66, от 29.04.2020 №70, от 27.05.2020 № 88, от 07.06.2020 № 94, от 19.06.2020 № 99, от 26.06.2020 № 103, от 10.07.2020 № 108, от 21.07.2020 № 113) изменения, изложив данный указ в редакции согласно приложению.

2. Настоящий указ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко





Приложение к указу Губернатора Алтайского края от 07.08. 2020 № 128

Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Запретить временно на территории Алтайского края:

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, физкультурных, спортивных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан;

посещение гражданами организаций (индивидуальных предпринимателей), чья деятельность приостановлена настоящим указом.

2. Медицинским организациям при оказании медицинских услуг руководствоваться приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

3. Временно приостановить деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей в части осуществления видов деятельности, изложенных в приложении к настоящему указу.

Положения настоящего пункта не распространяются:

на непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

на медицинские и аптечные организации;

на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе автозапчастями, автомобильными маслами и смазками, табачными изделиями, печатными средствами массовой информации;

на организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

на организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

на организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), в том числе отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, структурные подразделения Российского объединения инкассации (Росинкас) Центрального банка Российской Федерации (Банка России), кредитные организации, социально значимые финансовые организации (страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, специализированные депозитарии, брокеры, регистраторы и управляющие компании);

на системообразующие, а также научные и образовательные организации.

Отнесение организаций, индивидуальных предпринимателей к указанным категориям осуществлять в соответствии с рекомендациями, разрабатываемыми федеральными органами исполнительной власти.

4. Организациям (индивидуальным предпринимателям), чья деятельность не приостановлена настоящим указом:

запретить обслуживание посетителей (получателей услуг), не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания в местах, предусмотренных указом Губернатора Алтайского края от 08.05.2020 № 77, и обеспечить соблюдение данного запрета;

строго руководствоваться правовыми актами, предписаниями, письмами, содержащими требования по профилактике новой коронавирусной инфекции, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе:

обеспечивать социальную дистанцию между посетителями (получателями услуг) не менее 1,5 метра;

установить диспенсеры с антисептиками для обработки рук при входе на объекты;

организовать дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе с обязательной дезинфекцией оборудования и инвентаря, а также обеззараживанием воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей (получателей услуг).

5. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, находящихся на территории Алтайского края, в периоды с 15.06.2020 по 28.06.2020, с 29.06.2020 по 12.07.2020, с 13.07.2020 по 25.07.2020, с 26.07.2020 по 08.08.2020, с 09.08.2020 по 22.08.2020 соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание места жительства (места пребывания), за исключением вынужденного выхода из дома.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Под вынужденным выходом из дома понимается выход из места проживания (места пребывания) с целью обеспечения жизненно важных потребностей человека, в том числе оказания медицинской помощи, приобретения продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

Вынужденным выходом из дома не являются в том числе прогулки, а также перемещение к месту (от места) работы.

Действие настоящего пункта не распространяется на руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений, органов власти и местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

6. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

7. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным домом, регулярно проводить профилактическую дезинфекцию помещений общего пользования в многоквартирных домах.

8. Собственникам (владельцам) общественного транспорта, в том числе междугороднего, помещений железнодорожных вокзалов и автовокзалов обеспечить постоянную (в течение дня) и заключительную (в конце смены) обработку транспортных средств и помещений.

9. Органам исполнительной власти Алтайского края обеспечить создание и бесперебойное функционирование в рабочее время горячих линий по вопросу разъяснения положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Алтайского края, принятых в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

10. Органам государственной власти определить порядок использования средств индивидуальной защиты органов дыхания в помещениях указанных органов.

11. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (Пащенко И.Г.) осуществлять контроль за ограничительными мероприятиями на территории Алтайского края в пределах полномочий и в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю.

12. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю (Подолян А.А.), Управлению Росгвардии по Алтайскому краю (Сафонов А.Ю.), Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (Макаров А.В.) и органам местного самоуправления осуществлять контроль за ограничительными мероприятиями, установленными настоящим указом, на территории Алтайского края в пределах полномочий.

13. Рекомендовать органам местного самоуправления организовать проведение мероприятий по очаговой (заключительной) дезинфекции помещений, занимаемых гражданами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией COVID-19.





Приложение к указу Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 №44

Перечень видов экономической деятельности, осуществление которых приостановлено

№ п/п / Наименование вида экономической деятельности / Код ОКВЭД

1. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений, за исключением деятельности учреждений культуры и искусства (90.04), не связанной с очной работой с посетителями, и деятельности в области художественного творчества (90.03) 90

2. Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

3. Деятельность зоопарков, за исключением деятельности зоопарков, расположенных на открытом воздухе, без эксплуатации сооружений по предоставлению услуг по организации досуга и развлечений своим клиентам, предприятий общественного питания, без осуществления контакта с животными при условии обеспечения соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 м, а также одновременного нахождения у вольеров и клеток с животными не более 2 человек или с членами семьи и при условии использования средств индивидуальной защиты органов дыхания посетителями и работниками зоопарка и соблюдения в зоопарке дезинфекционного режима 91.04.1

4. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений в части: деятельности в области спорта по проведению спортивных мероприятий с участием зрителей и деятельности плавательных бассейнов; деятельности пляжей, не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения о состоянии территории пляжа и пригодности поверхностных вод для купания; деятельности танцплощадок, дискотек; деятельности аттракционов и аквапарков, за исключением аттракционов и аквапарков (без использования батутов), расположенных на открытом воздухе, при условии обеспечения соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 м, соблюдения режима дезинфекционной обработки аттракционов 2 раза в день 93, 93.1, 93.2

5. Деятельность физкультурно-оздоровительная, в том числе деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, саун, купелей и бассейнов, соляриев, салонов для снижения веса и т.п., за исключением муниципальных бань, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих банные услуги социальным категориям граждан, проживающих в многоквартирном и индивидуальном жилом фонде, при соблюдении социального дистанцирования, с соблюдением наполняемости не более 50% от проектной вместимости банного комплекса, проведения дезинфекционных мероприятий контактных поверхностей каждые 2 часа и с условием запрета употребления в банях напитков и продуктов питания 96.04

6. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, за исключением осуществления такой деятельности при полном запрете услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых мероприятий (банкетов, поминок и т.п.) и одновременном соблюдении следующих условий: наличие отдельного зала с самостоятельным входом для обслуживания посетителей; заполняемость не более 30% посадочных мест; расстановка столов для посетителей на расстоянии не менее 1,5 м; работа всего персонала в масках и перчатках; организация обработки рук кожными антисептиками персоналом и посетителями; дезинфекция мест общего пользования не реже одного раза в 2 часа, обработка оборудования, всех контактных поверхностей (дверных ручек, прилавков, считывателей банковских карт и т.п.) в течение смены с периодичностью один раз в 2 часа с применением дезинфицирующих средств с противовирусной активностью, обработка столов для посетителей с применением дезинфицирующих средств с противовирусной активностью после каждого посетителя; использование одноразовой посуды или многоразовой посуды с обязательной ее обработкой в посудомоечных машинах при температуре не ниже 95°С; регулярное обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха или использованием спреев, аэрозолей с заявленным дезинфицирующим действием; обеспечение дистанции между посетителями не менее 1,5 м; регулярное проветривание помещений; отсутствие на обеденных столах многоразовых емкостей для соли, специй и т.п. и исключение их использования. При этом разрешение деятельности, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на деятельность предприятий общественного питания, имеющих общий зал для обслуживания посетителей (фуд-корты в торговых центрах), за исключением предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос (56.10.21) и доставки заказов 56

7. Деятельность по организации конференций и выставок, за исключением деятельности организаций, не связанной с очной работой с посетителями 82.3

8. Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах, за исключением объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и предельного количества лиц, одномоментно находящихся в торговом зале, из расчета 1 человек на 4 кв. м 47.19

9. Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах, за исключением объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и предельного количества лиц, одномоментно находящихся в торговом зале, из расчета 1 человек на 4 кв. м 47.71

10. Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах, за исключением объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и предельного количества лиц, одномоментно находящихся в торговом зале, из расчета 1 человек на 4 кв. м 47.72

11. Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах, за исключением объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и предельного количества лиц, одномоментно находящихся в торговом зале, из расчета 1 человек на 4 кв. м 47.79











