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11.08.2020,  
10:05
Текст:  Майя Бирюкова

Колесную гаубицу Китая впервые показали на видео

На видео, снятом в ходе учений Национально-освободительной армии Китая, впервые была показана 122-мм колесная самоходная установка на новом автомобильном шасси FAW. Учения проходили на границе Индии и Тибета вблизи Линии фактического контроля, пишет dambiev.

Фото: Youtube
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В ролике демонстрируется не только гаубица, но и работа китайских противотанковых ракет HJ-10.

По информации Минобороны Китая, артиллерийские учения прошли в высокогорных районах страны с целью отработать высокоточные удары и проверить огневую мощь в условиях плато.

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