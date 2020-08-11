Постановление правительства Новосибирской области от 11 августа 2020 года № 337-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письма от 10.08.2020 № 54-00-01/001-7141-2020, от 10.08.2020 № 54-00-01/001-7197-2020) Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п "О перечне отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Новосибирской области" следующие изменения:

в приложении "Перечень отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности":

1. В графе "Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности" пункта 2:

1) абзац первый дополнить знаком сноски "2";

2) в абзаце втором знак сноски "2" исключить.

2. Пункт 4 признать утратившим силу.

3. Абзац второй графы "Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности" пункта 5 дополнить знаком сноски "3".

4. Сноску "2" изложить в следующей редакции:

"2 - приостановление (ограничение) деятельности не распространяется на аттракционы на открытом воздухе, сауны, бани и душевые по предоставлению общегигиенических услуг, плавательные бассейны, дельфинарии, организаторов и участников официальных спортивных соревнований, организации, осуществляющие деятельность в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".".

5. Дополнить сноской "3" следующего содержания:

"3 - приостановление (ограничение) деятельности не распространяется на организации, осуществляющие деятельность в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







