Первый высотный таран: как Алексей Катрич на МиГ-3 протаранил Do 17

Летчик-истребитель Алексей Катрич совершил первый в мире высотный таран на подступах к Москве. Это произошло 11 августа 1941 года. Алексей Катрич был также одним из немногих, кто получил звание Героя Советского Союза в самом начале войны.

Родился Алексей Катрич 25 октября 1917 года в деревне Алексеевка Харьковской области. Его отец был лесничим. Сам же герой с детства мечтал стал ветеринаром. Он даже закончил рабфак Харьковского зоотехнического института. Но в 18 лет по комсомольскому призыву поступил в Чугуевское военно-авиационное училище. Окончил его в 1938-м. Служил в Подмосковье.

С самого начала войны лейтенант Алексей Катрич воевал. Он был командиром звена 27-го истребительного авиационного полка ПВО.

11 августа Катрич на истребителе МиГ-3 вылетел на перехват вражеского высотного скоростного разведчика Дорнье Do 17. Немецкого летчика он настиг на высоте восемь тысяч метров. Выпустил в самолет пулеметную очередь. От второй очереди загорелся двигатель. Погиб стрелок. Но немецкий бомбардировщик летел.

И тогда Алексей Катрич решает пойти на таран. Он зашел к самолету слева под небольшим углом и концами винта своего МиГ-3 разбил стабилизатор и киль.

Дорнье Do 17 пошел вниз. Он врезался в землю и сгорел. Все члены немецкого экипажа погибли.

Сам же Алексей Катрич приземлился на свой аэродром. В машине было единственное повреждение - погнутые концы двух лопастей винта.

Это был первый в мире высотный таран. Его уникальность в том, что он случился на высоте свыше восьми тысяч метров и летчик выполнил маневр филигранно.

Летом 1943 года Алексей Катрич получил именной самолет Як-1, построенный на средства председателя колхоза "Чапаевец" Саратовской области И.Д. Фролова, а с лета 1944 года летал на Як-9 с надписью "Харьков - земляку Герою Советского Союза Алексею Катричу". Этот самолет построили на средства Харьковского управления лесного хозяйства.

Всего он совершил 258 боевых вылетов, провел 27 боев, сбил лично и в группе 14 вражеских самолетов.

Умер генерал-полковник авиации Алексей Николаевич Катрич 25 ноября 2004 года в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 87 лет.