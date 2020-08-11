Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.

Как передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах столицы, в настоящее время женщина госпитализирована и, согласно предварительной информации, находится в коме.

"Певица Легкоступова госпитализирована. Артистка была найдена дома без сознания", - уточнил источник. Заслуженную артистку РФ обнаружила в квартире ее дочь, которая и вызвала "скорую". При этом рядом с певицей находился ее новый муж Юрий Фирсов.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве факт госпитализации женщины в одну из больниц Москвы подтвердили. Сообщив, что по данному факту проводится проверка.

В свою очередь, KP.RU передает, что по информации, официально не подтвержденной, Легкоступова "попала с пробитой головой в наркологическую больницу вместе со своим супругом". При этом далее супруг артистки "сбежал из лечебного заведения".

Телефон Легкоступовой отключен, дочь на связь не выходит. Но изданию удалось дозвониться до концертного менеджера певицы Максима Екимова. Который назвал "алкогольную версию" инцидента "бредом". При этом признавая, что в личную жизнь работодателя предпочитает не лезть и, в частности, мало что знает про нового мужа певицы, с которым она меньше года. Поэтому "ничего хорошего или плохого" про мужчину сказать не может.