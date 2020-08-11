Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Российские сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 обнаружили над Чукотским морем стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B "Глобал Хок" ВВС США.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО), РФ воздушная цель, которая приближалась к российской границе, была обнаружена 11 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чукотского моря.

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - рассказали в НЦУО.

После разворота стратегического беспилотника от Государственной границы истребители вернулись на аэродром. Полет российских МиГ-31 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы БПЛА RQ-4B "Глобал Хок" не допущено.