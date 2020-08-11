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11.08.2020 03:15

Абоненты SenSat в Сибири обгоняют телескоп Хаббл по количеству потребляемой информации

Абоненты SenSat в Сибири стали потреблять больше данных за 1 месяц, чем обработал космический телескоп Хаббл* за 4 года.
Фото: АО "РТКомм.РУ" Фото: АО "РТКомм.РУ"
Фото: АО "РТКомм.РУ"

Суммарная емкость потребления данных пользователями услуги скоростного спутникового интернета под ТМ SenSat от РТКОММ в Сибирском федеральном округе превысила 40 Терабайт** в месяц. Это примерно 8 миллионов 5-минутных музыкальных произведений, 12,5 миллиона фотографий среднего размера или 20 тысяч часов кинофильмов.

По объему ежемесячного потребления информации абоненты SenSat в Сибири уже превышают объем данных, потребленных космическим телескопом Хаббл за 4 года, и приближаются к тому, чтобы всего за месяц пользования услугой обогнать известную околоземную обсерваторию по количеству скачанной ею информации за все время деятельности.

Генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев прокомментировал:

- Сегодня, в разгар эпохи цифрового развития и массовых коммуникаций, когда потоки информации все более интенсивны, а потребности в скорости приема и передачи данных растут с каждым днем, скоростной широкополосный интернет - такая же базовая потребность, как еда и электричество. А там, где отсутствует классическая проводная связь, на помощь приходит спутник. Территории Сибири и Дальнего Востока России можно отнести к традиционно-спутниковым - в силу особенностей ландшафта и климата, несмотря на активное строительство и развитие оптических сетей связи, в этих регионах страны еще достаточно мест, где именно спутниковые технологии способны обеспечить необходимое современному человеку качество жизни-онлайн. Темпы роста потребления данных, которые демонстрируют сегодня пользователи SenSat, говорят о том, что выбранная нами стратегия развития бизнеса, направленная на обеспечение возможности подключения скоростного спутникового интернета всем, кто в нем нуждается, была правильной.

Впервые РТКОММ представил жителям Сибирского федерального округа торговую марку SenSat, специально разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для дома и офиса, в апреле 2017 года. Целевая аудитория SenSat - собственники жилья и владельцы бизнеса на удаленных и труднодоступных территориях.

Услуга предоставляется на всей территории Российской Федерации от Калининградской области до Камчатского края по стоимости от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с.

Узнать подробности и оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета SenSat можно на сайте: www.sensat.ru.

*

Космический телескоп "Хаббл" (КТХ; англ. Hubble Space Telescope, HST; код обсерватории "250") - автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли, названная в честь Эдвина Хаббла. Телескоп "Хаббл" - совместный проект НАСА и Европейского космического агентства и входит в число Больших обсерваторий НАСА.

**

40 Терабайт = 42 миллиона Мегабайт (41 943 040) = 43 миллиарда Килобайт (42 949 672 960)

Справка

РТКОММ (100% дочернее общество ПАО "Ростелеком") является крупнейшим оператором рынка спутниковой связи России. По данным журнала "Стандарт", №1 (204) январь 2020 (свидетельство ПИ № 77-26396 от 01.12.2006), по итогам 2019 года РТКОММ вышел на первое место по количеству подключенных абонентов - VSAT-станций, среди крупнейших российских VSAT-операторов. Имея одну из самых разветвленных спутниковых сетей в России, РТКОММ предоставляет услуги связи клиентам в любых труднодоступных местах и на удаленных территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации. РТКОММ системно разрабатывает и внедряет современные спутниковые решения в интересах государства и всех категорий клиентов. Традиционно прочные партнерские взаимоотношения с крупным бизнесом и операторами связи являются фундаментом динамичного развития компании. Активно способствуя развитию рынка спутниковой связи в России, РТКОММ предоставляет услугу доступа к скоростному спутниковому интернету под торговой маркой SenSat. Еще одно направление, которое активно развивает РТКОММ - услуга "Морской VSAT". На сегодняшний день она востребована среди всех категорий клиентов, чья деятельность связана с морскими перевозками. Зона обслуживания РТКОММ - вся акватория Мирового океана, включая прибережные зоны всех континентов.

Пресс -релиз предоставлен пресс-службой АО "РТКомм.РУ"

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