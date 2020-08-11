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11.08.2020 03:14

АО "Транснефть - Западная Сибирь" повышает энергоэффективность котельного оборудования

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Москаленки" Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) и нефтеперекачивающей станции (НПС) Каштан Новосибирского РНУ завершены работы по техническому перевооружению объектов теплоснабжения.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Работы выполнялись в рамках программы технического перевооружения объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь" на 2020 год. Цель - обеспечение надежного теплоснабжения производственных и административно-бытовых зданий станций.

Специалисты установили в центральном тепловом пункте котельной новое энергоэффективное теплообменное оборудование. Старые водоподогреватели были заменены на современные пластинчатые теплообменники с улучшенными техническими характеристиками - с большим коэффициентом теплоотдачи и высокой устойчивостью к вибрациям. Они отличаются компактностью, простотой в эксплуатации, гибкостью настроек мощности.

Для обеспечения надежной работы тепловых систем было заменено насосное оборудование, смонтированы специализированные тепломеханические устройства, заменена противопожарная система и система оповещения. Автоматизированный мониторинг позволяет передавать данные о температуре, давлении, расходе теплоносителя и теплоэнергии дистанционно на рабочее место дежурного.

Работы по техническому перевооружению объектов теплоснабжения также были завершены на ЛПДС "Москаленки". Специалисты демонтировали старую котельную и установили новую блочно-модульную теплоцентраль производства завода "Транснефтемаш" . Котельная оснащена энергоэффективным оборудованием: в блоке находится два водогрейных котла мощностью по 2 МВт. Котлоагрегаты оборудованы системой управления, которая позволяет автоматически настраивать необходимую температуру воды и поддерживать ее на выходе из котла на заданном уровне в течение определённого времени.

Трубопроводы тепловых сетей от котельной до центрального теплового пункта имеют специальное теплоизоляционное покрытие из термостойкого вспененного каучука и оцинкованной стали. Среди его преимуществ - минимизация потерь теплоэнергии.

Экономия тепловой энергии в предстоящий отопительный период по ЛПДС "Москаленки" и НПС Каштан планируется на уровне до 25 тонн условного топлива.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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