АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило техперевооружение линейной телемеханики нефтепроводов Анжеро-Судженск - Красноярск и Омск - Иркутск

Специалисты Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершили работы по техническому перевооружению линейной телемеханики магистральных нефтепроводов (МН) Анжеро-Судженск - Красноярск и Омск - Иркутск.

Работы выполнялись на территории Кемеровской области в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия.

Система линейной телемеханики предназначена для контроля и управления технологическим оборудованием магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Она обеспечивает передачу информации о состоянии оборудования с объектов линейной части и перекачивающих станций в единую систему диспетчерского управления. Это позволяет поддерживать высокий уровень контроля за функционированием трубопроводов, а также оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.

Таким образом, работа объектов осуществляется в основном без участия человека, при этом диспетчер контролирует и управляет технологическим процессом, принимает окончательные решения о его возможном изменении, информирует службы о необходимости выполнения ремонтов.

Была проведена замена шести шкафов телемеханики, восьми щитов станций управления, датчиков и сигнализаторов на восьми линейных контролируемых пунктах. Кроме того, установлены инженерно-технические средства охраны линейной части. Использовалось оборудование отечественного производства.

Техническое перевооружение проводилось на действующих нефтепроводах без остановки транспортировки нефти. Установленное оборудование введено в эксплуатацию.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"