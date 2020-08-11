Александр Ширвиндт попал в ДТП

Михаил, сын 86-летнего советского, российского актера и режиссера, художественного руководителя московского театра Сатиры Александра Ширвиндта, рассказал о состоянии отца, спровоцировавшего ДТП в Новгородской области.

Как сообщил портал Valday.com, авария произошла сегодня утром на одном из перекрестков Валдая, где артист, находясь за рулем внедорожника Mitsubishi L200, не уступил дорогу, как того требовал знак, и врезался в Renault Sandero.

В результате пассажирка Renault с травмами руки была доставлена в больницу, тогда как Ширвиндт и его спутники не пострадали.

В комментарии каналу "Звезда" Михаил Ширвиндт отметил, что авария некритична - "Обычно "поцеловались" немножко и все", - уточнил он. Состояние отца по результатам инцидента охарактеризовав как "блистательное, давно такого не было".