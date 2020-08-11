В Ленобласти на учениях по тревоге подняли комплексы "Искандер-М"

В Ленинградской области на учениях были подняты ракетные комплексы "Искандер-М". Цель - проверка боевой готовности в рамках тактико-специального учения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Учебные пуски ракетных комплексов "Искандер-М" пройдут на полигоне под Лугой. Уточняется, что пусков будет несколько в разное время суток.

Всего в учениях принимают участие около 300 военнослужащих, задействовано 40 единиц техники.

Планируется, что во время учений военнослужащие получат возможность по совершенствованию разведывательных навыков, отработают различные тактики отражения нападения со стороны диверсионных и разведывательных групп.