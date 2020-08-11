Зубры освоили новые территории в Кавказском заповеднике

Новости

В России разрешили сертификацию оборудования с поддержкой Wi-Fi 6 20:55
В Перми совершил посадку МиГ-31 с разрушенным колесом 20:41
Минкомсвязь предлагает давать кредиты на цифровую трансформацию 20:17
В Индии засняли товарный образец Kia Sonet 20:02
Ученые предложили не мешать Венеции тонуть 19:44
Школьные автобусы могут уйти в историю 19:16
В больнице рассказали о состоянии попавшего в реанимацию Ефремова 19:04
Александр Ширвиндт попал в ДТП 18:48
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах 18:41
Избитый Широковым судья обратился в полицию 18:40
В Ленобласти в лесу нашли коробки с вакциной от гриппа 18:09
Массовая вакцинация от коронавируса начнется к концу года 17:48
В Москве построят станцию метро "Гольяново" 17:46
Столичный велопатруль выявил за неделю работы 50 нарушений парковки 17:33
Ветераны "Спартака" требуют пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:28
По Парижу запретили ходить без маски 17:13
Дикие звери стали чаще выходить на улицы Москвы 17:10
Nissan Qashqai нового поколения выехал на дорожные тесты 17:02
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире 16:55
Депутат предложил увеличить финансирование здравоохранения до 6% ВВП 16:47
Фото: Шварценеггер и Крис Прэтт стали родителями 16:47
Toyota идет вопреки трендам и наращивает предложение седанов 16:37
Президент Сербии готов первым принять российскую вакцину от COVID-19 16:34
Спецслужбы перекрыли рынок "Теплый стан" 16:34
В Подмосковье 22 августа пройдет фестиваль литературы и музыки "Традиция" 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 20:31
Рубрика: Общество

Зубры освоили новые территории в Кавказском заповеднике

Текст: Иван Черноусов
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Горные зубры осваивают новые территории, а их популяция стабильна и не вызывает опасений. К такому выводу пришли научные сотрудники Кавказского заповедника, завершившие ежегодный учет зубра.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
В Великобритании впервые заселят диких зубров

В течение недели сотрудники научного отдела и госинспекторы заповедника обследовали 5 локальных группировок зубров. В этом году работы проводились без привлечения научных волонтеров. Всего в период учета на особо охраняемой природной территории было отмечено 835 зубров. Общая численность животных, у которых определены зубрята, составила 233 особи.

Самое важное открытие ученые сделали у горы Веселой, где было выявлено 23 зубра - ранее, несколько лет подряд копытных здесь не замечали. Возвращение в этом году к вершине, расположенной на хребте Алоус, научные сотрудники рассматривают как продолжение процесса освоения животными территории в пределах заповедника.

Учет популяции зубра проводится два раза в год. Основной происходит летом, а зимой научные сотрудники проводят авиаучет зимовок животных. За 18 лет популяция зубра в Кавказском заповеднике увеличилась в 8 раз. В 2002 году численность на ООПТ составляла 140 особей. Тогда популяция этого вида копытных находилась под угрозой исчезновения. Однако, благодаря усилению охраны территории заповедника, начиная с 2002 года, число зубров неуклонно растет. Так, в 2014 году здесь обитало 830 зубров, в 2017-м - 1100, в 2019-м - 1150.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край ЮФО Адыгея СКФО Карачаево-Черкесия

Главное сегодня

Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
"Зенит" победил "Ротор" в матче первого тура РПЛ
Кто первым получит вакцину от коронавируса
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку