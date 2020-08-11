Зубры освоили новые территории в Кавказском заповеднике

Горные зубры осваивают новые территории, а их популяция стабильна и не вызывает опасений. К такому выводу пришли научные сотрудники Кавказского заповедника, завершившие ежегодный учет зубра.

В течение недели сотрудники научного отдела и госинспекторы заповедника обследовали 5 локальных группировок зубров. В этом году работы проводились без привлечения научных волонтеров. Всего в период учета на особо охраняемой природной территории было отмечено 835 зубров. Общая численность животных, у которых определены зубрята, составила 233 особи.

Самое важное открытие ученые сделали у горы Веселой, где было выявлено 23 зубра - ранее, несколько лет подряд копытных здесь не замечали. Возвращение в этом году к вершине, расположенной на хребте Алоус, научные сотрудники рассматривают как продолжение процесса освоения животными территории в пределах заповедника.

Учет популяции зубра проводится два раза в год. Основной происходит летом, а зимой научные сотрудники проводят авиаучет зимовок животных. За 18 лет популяция зубра в Кавказском заповеднике увеличилась в 8 раз. В 2002 году численность на ООПТ составляла 140 особей. Тогда популяция этого вида копытных находилась под угрозой исчезновения. Однако, благодаря усилению охраны территории заповедника, начиная с 2002 года, число зубров неуклонно растет. Так, в 2014 году здесь обитало 830 зубров, в 2017-м - 1100, в 2019-м - 1150.