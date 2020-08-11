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11.08.2020 19:10
Рубрика: Общество

Глухой услышит

На язык жестов перевели юридический словарь
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
На язык жестов перевели юридический словарь в Свердловской области. Разделы в нем посвящены пенсионному обеспечению и трудовым льготам, особенностям медико-социальной экспертизы, финансовой безопасности, сделкам с недвижимостью, правам и обязанностям потребителей коммунальных услуг и даже участию глухих в уголовном процессе.

В видеороликах объясняются основные термины и приводятся примеры, а профессиональный сурдопереводчик дублирует все на языке жестов.

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По словам директора региональной общественной организации социализации и реабилитации детей "Пеликан" Зои Глухих, все темы родились после юридических консультаций, которые проводятся в рамках проекта "Услышать друг друга", а также на "круглых столах" для сурдопереводчиков.

- Очень многое зависит от того, как переводят. Однажды на суде вместо "мировое соглашение" перевели "мир", и глухой человек не понял, что не выиграл процесс, - отмечает она. - В создании словаря участвовали судьи областного суда, профессора УрГЮУ, адвокаты, госслужащие.

По словам руководителя свердловского отделения "Всероссийского общества глухих" Людмилы Черемеры, создание словаря и юридические консультации - колоссальная помощь, в том числе психологическая.

Особенно нелегко пришлось глухим в начале самоизоляции: информация о вводимых ограничениях доходила до них медленно, сурдоперевода в СМИ не было. Видеозвонки с просьбой разъяснить ситуацию в диспетчерскую "Пеликана" шли почти круглосуточно.

На карантине у многих инвалидов по слуху возникли проблемы. Так, чтобы встать на учет в центре занятости, надо было подать заявление через портал госуслуг, а для регистрации на нем требовали пароль-подтверждение в МФЦ. Дозвониться в многофункциональный центр люди не могли, а для онлайн-записи система снова запрашивала аккаунт на портале...

И только после вмешательства уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой для инвалидов сделали исключение.

Фото: Николай Середин/РГ
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- Без юридического словаря сейчас не обойтись. Мы думали, что неплохо перевести на язык жестов все законодательство, но COVID показал: нужны разделы по гражданскому обществу, волонтерству, избирательному праву, - говорит омбудсмен. - В начале пандемии я писала главам городов, где много глухих и слабослышащих: эти люди могут оказаться без денег, работы и помощи переводчика.

К тому же сурдопереводчиков в регионе остро не хватает: на 4000 глухих и слабослышащих требуется 200 специалистов, а их всего 60. Пока основной поставщик кадров - Шадринск. Татьяна Мерзлякова пытается договориться, чтобы в Уральском педуниверситете открыли новое отделение и набирали по 15 студентов в год. "Если появятся специалисты, будут и заявки, в том числе от муниципалитетов", - уверена омбудсмен.

Глухие просят вернуть сурдоперевод хотя бы на один ТВ-канал. И закрепить язык жестов законодательно, тогда должность сурдопереводчика введут в госучреждениях.

Справка "РГ"

Жестовый юридический словарь выложен на сайтах "Пеликана", Общественной палаты Свердловской области, уполномоченного по защите прав человека, а также на Ютубе.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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