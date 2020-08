У ремейка комедии "Трое мужчин и младенец" появится ремейк

"Трое мужчин и младенец", американский ремейк французской комедии "Трое мужчин и младенец в люльке", обзаведется ремейком. Ну или будет перезагружен, как это сейчас принято обозначать. Отчего, впрочем, суть того, что зрителю втюхивают ремейк ремейка, никак не меняется.

Оригинальная картина "Трое мужчин и младенец в люльке" (Trois Hommes Et Un Couffin), снятая Колин Серро, вышла в 1985-м, номинировалась на "Сезар", "французский "Оскар", по шести позициям и взяла три из них. Включая "Лучший фильм". Плюс лента выдвигалась и на "Оскар" как лучшая картина на иностранном языке.

Сыграли там Ролан Жиро, Мишель Бужена, Андре Дюссолье и Филиппин Леруа-Больё. А сюжет в целом ясен уже из названия.

Ремейк - "Трое мужчин и младенец" (Three Men and a Baby) - американцы сделали в 1987-м. Его снял Леонард Нимой (да, тот самый), Серро выступила соавтором сценария. Главные роли сыграли Том Селлек, Стив Гуттенберг, Тед Дэнсон и Нэнси Трэвис.

Картина оглушительно громко "выстрелила", озолотила Disney и, естественно, приросла сиквелом - "Трое мужчин и маленькая леди" (Three Men and a Little Lady, 1990). Где все те же, кроме Нимоя.

Тем временем на родине у ленты тоже появился сиквел - "18 лет спустя", в 2003-м. Тогда как американской версии начали готовить третью часть - "Трое мужчин и невеста". Но дело застопорилось.

И вот новая условно свежая попытка окунуться в ту же реку. На что, передает /Film, уже подписался Зак Эфрон. О разработке проекта стало известно еще пару лет назад, но подвижка по касту случилась лишь сейчас. Картина готовится для собственного стриминга Disney, и тут стоит отметить, что Эфрон своей карьерой как раз корпорации Микки Мауса и обязан. Возвращает долги, так сказать.

Сценарий пишет Уилл Рейшель (драма со Стивом Куганом и Нив Кэмпбелл 2018 года Hot Air). Продюсер - Гордон Грэй ("Вне игры" с Аффлеком). Режиссера пока ищут. Дата релиза не определена.