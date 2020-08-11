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11.08.2020,  
09:46
Текст:  Алексей Иванов

Угнавшие "Шторх": первому побегу из немецкого плена на самолете 77 лет

Ровно 77 лет назад - 11 августа 1943 года - состоялся первый в истории Великой Отечественной войны побег советских солдат из немецкого плена на самолете. Сделать это удалось летчику-истребителю Николаю Лошакову и его напарнику Ивану Денисюку. Впрочем, чудесное спасение обернулось для них новой тюрьмой - уже на Родине.
На угнанном самолете Storch Николай Лошаков и Иван Денисюк смогли вырваться из немецкого плена. Фото: Bundesarchiv / Wikimedia.org На угнанном самолете Storch Николай Лошаков и Иван Денисюк смогли вырваться из немецкого плена. Фото: Bundesarchiv / Wikimedia.org
На угнанном самолете Storch Николай Лошаков и Иван Денисюк смогли вырваться из немецкого плена. Фото: Bundesarchiv / Wikimedia.org

Николай Лошаков был сбит на своем Як-1Б в воздушном бою под Ленинградом 27 мая 1943 года. Летчик успел выпрыгнуть с парашютом, однако приземлился на оккупированной территории. К тому времени 19-летний младший лейтенант 14-го гвардейского истребительного полка имел за плечами уже 121 боевой вылет, лично сбил два вражеских самолета.

Фото: Wikimedia.org
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Попав в плен, он на всех допросах придерживался версии, что его сбили в первом же бою, призван был недавно, поэтому ничего толком не знает о своей части, количестве самолетов и так далее. В конце концов немцы, видимо, ему поверили и даже предложили молодому летчику сотрудничество. По разным версиям, речь шла то ли о службе в гитлеровской авиации (на вспомогательных работах), то ли о так называемой авиации русской освободительной армии. Лошаков уже тогда решил, что так сможет получить шанс на побег, и в итоге не прогадал.

Тогда его отправили на аэродром под Псковом, где он познакомился с другим пленным - сержантом бронетанковых войск Иваном Денисюком, который к тому моменту работал у немцев заправщиком самолетов. Вместе они стали планировать побег. По воспоминаниям Лошакова, Денисюк по его заданию запоминал и рисовал ему схемы расположения приборов управления в самолетах, стащил из бани немецкую форму и тщательно припрятал ее в придорожных кустах.

Улучить момент для побега удалось вечером 11 августа. На аэродром только что приземлился самолет коменданта "Шторх", немцы отправились ужинать, а Денисюк в это время должен был заправить крылатую машину. Взлететь удалось сразу, а пока на земле сообразили, что самолет угнан, прошло достаточно времени, чтобы уйти от огня немецких зениток. До советской территории лететь было около 300 километров, там уже встретил огонь наших зенитных орудий. Лошаков вновь был ранен, но все же сумел посадить подбитый самолет.

Далее последовали допросы уже в НКВД, спасшихся из плена заподозрили в измене Родине. Денисюк под давлением в итоге признал вину и получил 20 лет лагерей. Лошаков же вины так и не признал, а также показал, что сумел тайно сохранить в плену партийный билет. В итоге в декабре 1943-го он получил "всего" три года лагерей, был освобожден досрочно в августе 1945-го (Денисюк - лишь в 1951-м), а в 1959-м - полностью реабилитирован.

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