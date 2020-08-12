Постановление правительства Хабаровского края от 11 августа 2020 года № 339-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В целях дальнейшего снятия ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края, Правительство края постановляет:

1. Снять с 12 августа 2020 г. ограничительные мероприятия на территории Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского муниципальных районов Хабаровскогокрая, введенные постановлением Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящего постановления.

2. Установить, что на территории Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского муниципальных районов Хабаровского края сохраняются ограничительные мероприятия, предусмотренные пунктами 2, 21, 3, подпунктом 10.1 пункта 10, пунктами 11-13 постановления Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".

3. Предусмотреть, что деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского муниципальных районов Хабаровского края, осуществляется при условии соблюдения принятых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека методических рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков новой коронавирусной инфекции и иных методических рекомендаций, принятых для отдельных видов деятельности.

4. Министерству здравоохранения края, министерству социальной защиты населения края, главному управлению внутренней политики Правительства края продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 14-16 постановления Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".

5. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения:

1) подпункт 3.4 пункта 3 признать утратившим силу;

2) в пункте 4 цифры "3.4" заменить цифрами "3.3";

3) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. Возобновить с 12 августа 2020 г. деятельность организаций, предусматривающую реализацию непродовольственных товаров при соблюдении условия по предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли, из расчета один человек на 4 кв. метра.";

4) в абзаце первом пункта 7 после слов "в подпунктах 6.1 - 6.3 пункта 6" дополнить словами ", пункте 61";

5) дополнить пунктами 82, 83 следующего содержания:

"82. Возобновить с 12 августа 2020 г. работу аттракционов, расположенных в парковых зонах на открытых пространствах (за исключением надувных конструкций), при условии:

- направления юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в орган местного самоуправления поселения, городского округа Хабаровского края по месту нахождения аттракциона уведомления о возобновлении работы аттракциона по форме согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

- наличия акта о возобновлении работы аттракциона, выданного органом местного самоуправления поселения, городского округа Хабаровского края, по форме согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

83. Возобновить с 12 августа 2020 г.:

- деятельность музеев;

- организацию и проведение профессиональными спортивными лигами профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с привлечением зрителей не более 10 процентов заполняемости трибун;

- работу бассейнов при условии загрузки в объеме, не превышающем 25 процентов от его единовременной пропускной способности;

- работу общественных бань в населенных пунктах, расположенных на территории Амурского, Комсомольского и Ульчского муниципальных райнов Хабаровского края;

6) подпункты 10.1, 10.2 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах (за исключением аттракционов, указанных в пункте 82 настоящего постановления) и в иных местах массового посещения граждан, с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением и постановлением Правительства Хабаровского края от 11 августа 2020 г. № 339-пр "О снятии ограничительных мероприятий в отдельных муниципальных районах Хабаровского края и внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".

10.2 . Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 10.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов) (за исключением автокинотеатров), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, аттракционов (за исключением аттракционов, указанных в пункте 82 настоящего постановления), иных развлекательных и досуговых заведений, с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением и постановлением Правительства Хабаровского края от 11 августа 2020 г. № 339-пр "О снятии ограничительных мероприятий в отдельных муниципальных районах Хабаровского края и внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".";

7) дополнить пунктом 132 следующего содержания:

"132. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, городских округов Хабаровского края при поступлении уведомлений юридического лица (индивидуального предпринимателя) в течение трех рабочих дней обеспечить осмотр аттракционов на предмет готовности к возобновлению работы аттракциона с составлением акта о готовности (неготовности) к возобновлению его работы по форме согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.";

8) дополнить пунктом 171 следующего содержания:

"171. Действие настоящего постановления применяется в части, не противоречащей постановлению Правительства Хабаровского края от 11 августа 2020 г. № 339-пр "О снятии ограничительных мероприятий в отдельных муниципальных районах Хабаровского края и внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".";

9) в приложении № 3:

а) в пункте 2:

- слово ", аттракционы" исключить;

- дополнить словами ", аттракционов, указанных в пункте 82 постановления Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"";

б) в пункте 3:

- слова ", общественные бани" исключить;

- дополнить словами ", за исключением общественных бань, указанных в пункте 83 постановления Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"";

в) пункт 4 признать утратившим силу;

10) дополнить приложениями № 6, 7 согласно приложению к настоящему постановлению.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев







