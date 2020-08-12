"И начал работать": как казак Крючков уничтожил в рубке 11 немцев

Одним из самых известных героев Первой мировой войны стал 24-летний донской казак Козьма Крючков. Он прославился после боя с германским дозором 12 августа 1914 года, который произошел в районе прусской границы.

Казачий разъезд из четырех всадников схлестнулся тогда в рукопашной рубке с 27 немецкими кавалеристами. Как вспоминал впоследствии сам Козьма Крючков, в бою товарищам пришлось разделиться, и казака окружили одиннадцать человек. Не надеясь уцелеть в схватке, он решил подороже продать свою жизнь.

По словам современников, Козьма Крючков не отличался большой силой, но обладал завидной увертливостью и ловкостью, что в быстротечной конной схватке являлось даже большим преимуществом, чем мощный рубящий удар. К тому же казаку повезло с послушной и подвижной лошадью.

В начале схватки Козьма Крючков попытался использовать винтовку, но быстро загнать патрон в патронник не получилось, а один из немцев достал казака саблей. Тогда Козьма Крючков тоже обнажил клинок.

"Схватился за шашку и начал работать. Получил несколько мелких ран. Чувствую, кровь течет, но сознаю, что раны неважные. За каждую рану отвечаю смертельным ударом, от которого немец ложится пластом навеки. Уложив несколько человек, я почувствовал, что с шашкой трудно работать, а потому схватил их же пику и ею поодиночке уложил остальных", - рассказывал казак.

Его товарищи тем временем расправились с другими противниками. От верной смерти спаслись только трое немцев, которым удалось ускакать. Все четверо казаков получили ранения, но остались живыми. Козьму Крючкова, справившегося в одиночку с 11 всадниками, вражеская сталь тоже достала 16 раз, однако раны оказались легкими, и казак провел в лазарете не больше недели. Кстати, 11 ранений получила и лошадь героя, которая тоже помогла ему выйти победителем из опасной схватки.

Описывая этот подвиг иллюстрированный журнал "Искра" добавил некоторые подробности боя. Судя по публикации, во время атаки Кузьмы Крючкова оторвался от товарищей и первым схлестнулся с вражеским отрядом. В какой-то момент на него напали сразу двое всадников с пиками, но Крючков сумел перехватить вражеское оружие за древка и сбросил противников с седел. При этом отмечалось, что Козьма Крючков был ранен пулей, саблей и пиками.

Примечательно, что после этого боя обозленные немцы и австрийцы предпочитали не брать казаков в плен. Обладателей казачьих лампасов они убивали на месте.

За проявленный героизм командующий армией генерал Ренненкампф лично вручил Козьме Крючкову награду. Казак получил георгиевский крест 4-й степени и стал первым георгиевским кавалером Первой мировой.

Этот подвиг широко освещался в прессе, печатались открытки с изображением бравого казака, а впоследствии портрет Козьмы Крючкова даже попал на обертку конфет "Геройские".

За время войны донской казак еще неоднократно проявил себя, получил новые награды и чин подхорунжего. Герой Первой мировой, воевавший во время Гражданской войны на стороне белых, погиб в 1919 году.