Постановление губернатора Камчатского края от 7 августа 2020 года № 138 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в части 1 слова "до 9 августа" заменить словами "до 16 августа";

2) подпункт "е" пункта 1 части 2 изложить в следующей редакции:

"е) прогулок на открытом воздухе, в том числе на территориях парков без функционирования детских развлекательных аттракционов, при условии соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метров, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;";

3) часть 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) с 10 по 16 августа 2020 года включительно.";

4) пункт 1 части 10 изложить в следующей редакции:

"1) аквапарки, а также бассейны, расположенные на территориях организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания, в том числе деятельность санаторно-курортных организаций - при условии соблюдения требований, установленных при условии соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.1.0204-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы аквапарков в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.07.2020), "МР 3.1/2.1.0181-20. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.05.2020), "МР 3.1/2.1.0193-20. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020);";

5) в части 11:

а) в абзаце первом слова "до 9 августа" заменить словами "до 16 августа";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) посещение гражданами парков с функционированием детских развлекательных аттракционов и иных мест массового посещения граждан с целью отдыха;";

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов и обслуживания на летних верандах, террасах (при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метров, обязательной обработки всех поверхностей дезинфецирующими средствами, а также при соблюдении иных требований, установленных Методическими рекомендациями МР 3.1/2.3.5.0191-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020, постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в Камчатском крае").

Данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания:

- осуществляющие организацию питания для работников организаций;

- осуществляющие свою деятельность на территориях муниципальных районов и муниципальных, городских округов в Камчатском крае, где не зарегистрированы случаи заболеваний новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю и главами указанных муниципальных образований);";

г) пункт 13 признать утратившим силу с 17 августа 2020 года;

6) в части 14:

а) в абзаце первом слова "до 9 августа" заменить словами "до 16 августа";

б) в пункте 2 слова "в том числе в целях посещения бассейнов," исключить;

7) в части 16 слова "до 9 августа" заменить словами "до 16 августа";

8) в абзаце первом части 18 слова "до 9 августа" заменить словами "до 16 августа";

9) часть 19 изложить в следующей редакции:

"19. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края, имеющим подведомственные организации с круглосуточным пребыванием граждан, обеспечить издание правовых актов, предусматривающих возобновление (приостановление) деятельности указанных организаций в период действия режима повышенной готовности, с уведомлением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю.";

10) часть 33 дополнить пунктами 3-6 следующего содержания:

"3 ) возобновить оказание плановой стационарной специализированной медицинской помощи в ГБУЗ "Камчатская краевая детская больница";

4) обеспечить переход районных больниц на плановый режим работы (за исключением работы отделений дневного стационара) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности по недопущению распространения инфекции;

5) с 17 августа 2020 года организовать плановую госпитализацию пациентов в ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского", ГБУЗ Камчатского края "Вилючинская городская больница", ГБУЗ Камчатского края "Елизовская районная больница" (за исключением работы отделений дневного стационара) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности при наличии у них отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не позднее чем за 3 дня до госпитализации;

6) с 25 августа 2020 года организовать работу амбулаторнополиклинических учреждений здравоохранения, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Вилючинского городского округа, Елизовского муниципального района в плановом режиме (за исключением работы отделений дневного стационара) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности по недопущению распространения инфекции.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 10 августа 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов







