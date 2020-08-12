Указ главы Республики Коми от 12 августа 2020 года № 84 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 12 августа 2020 г. № 84

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в пункте 19.6:

в абзаце первом слова "указанных в подпункте 1 пункта 19.1 настоящего Указа" заменить словами "указанных в абзаце втором настоящего пункта";

в абзацах первом и втором слова ", а также ограничений, установленных пунктом 19.8 настоящего Указа" исключить;

2) пункт 19.8 изложить в следующей редакции:

"19.8. Разрешить с 13 августа 2020 г. деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей без ограничения времени.";

3) в пункте 19.9:

в абзацах первом и четвертом слова "за исключением территорий муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск" заменить словами "за исключением территории муниципального образования городского округа "Усинск";

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"Возобновить с 13 августа 2020 г. на территории муниципального образования в Республике Коми, за исключением территории муниципального образования городского округа "Воркута", работу физкультурно-спортивных организаций с учетом соблюдения положений пункта 19.15 настоящего Указа и при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу.".







