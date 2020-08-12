Указ главы Республики Коми от 12 августа 2020 года № 84 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Новости

Милиция Беларуси открыла в Бресте огонь на поражение в целях самозащиты 15:09
Ущерб от беспорядков в Минске составил 15 миллионов в российских рублях 14:59
В России пройдет VI фестиваль документального кино "Докер" 14:57
Фильм "Мой шпион" получит продолжение 14:54
Минсвязи Беларуси подтвердило восстановление интернета в стране 14:52
В ночь на субботу в столичном регионе похолодает до +5 14:46
Юрий Лоза прокомментировал инсульт Михаила Ефремова 14:39
Жителей Брюсселя обязали снова носить маски 14:33
В Иванове задержан серийный педофил-иностранец 14:29
Адвокат: Михаил Ефремов перенес инсульт 14:26
Михаил Ефремов "пропал" из больницы 14:19
ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов 14:17
В больнице Вересаева внедрили новый способ лечения деформации стопы 14:13
Мишустин поручил подготовить документы о продлении выплат медикам 13:55
Врачи Склифа расскажут, что делать после укуса змеи или ожога от медузы 13:55
Шпионский триллер "Тегеран" от создателей "Фауда" выходит в сентябре 13:53
Кабмин выделит 5 миллиардов рублей на парк школьных автобусов в регионах 13:52
Шойгу: В Иркутске построят суворовское училище 13:43
Исследование: Молодежь в Испании не может себе позволить съехать от родителей 13:34
АО смогут проводить очные собрания акционеров онлайн 13:33
Госпитализированная с проломленной головой Легкоступова прооперирована 13:32
Один футболист "Барселоны" заболел коронавирусом 13:21
Минобороны подпишет контракты на поставку 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130 13:18
Команды Беларуси отправляются на Международные армейские игры 13:18
В Беларуси за последнюю ночь задержано около тысячи участников беспорядков 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12 августа 2020 г.

Указ главы Республики Коми от 12 августа 2020 года № 84 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 12 августа 2020 г.
Опубликован 12 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 12 августа 2020 г. № 84

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в пункте 19.6:

в абзаце первом слова "указанных в подпункте 1 пункта 19.1 настоящего Указа" заменить словами "указанных в абзаце втором настоящего пункта";

в абзацах первом и втором слова ", а также ограничений, установленных пунктом 19.8 настоящего Указа" исключить;

2) пункт 19.8 изложить в следующей редакции:

"19.8. Разрешить с 13 августа 2020 г. деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей без ограничения времени.";

3) в пункте 19.9:

в абзацах первом и четвертом слова "за исключением территорий муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск" заменить словами "за исключением территории муниципального образования городского округа "Усинск";

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"Возобновить с 13 августа 2020 г. на территории муниципального образования в Республике Коми, за исключением территории муниципального образования городского округа "Воркута", работу физкультурно-спортивных организаций с учетом соблюдения положений пункта 19.15 настоящего Указа и при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу.".



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией