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12.08.2020 13:37
Рубрика: Культура

"Чернозем" против вируса

Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 178(8232)
Организаторы тамбовского рок-фестиваля "Чернозем" опубликовали программу праздника, проведение которого последние пару недель было под вопросом. Откроет фестиваль 14 августа группа "Пять стихий", хедлайнером первого дня станет "ДДТ" с программой "Юра едет в Тамбов".

Проведение фестиваля стало возможным благодаря решению областных властей, с 10 августа смягчивших санитарный режим в регионе, - в частности, разрешено проведение культурно-массовых мероприятий с соблюдением всех мер предосторожности. Против "Чернозема" настроено областное управление Роспотребнадзора. Еще в июле оно опубликовало заявление о невозможности организации столь масштабного праздника в текущей эпидемиологической обстановке. Организаторам фестиваля направили соответствующее предостережение.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Седьмого августа ведомство специальным постановлением запретило не только проведение фестиваля, но даже подготовку к нему. К тому времени на Турецком валу (площадка за городом, где с 2015 года проходят "Черноземы") уже начался монтаж сцены, в Тамбов привезли арендованное звуковое и световое оборудование.

- Перенести фестиваль на другие даты невозможно из-за графика участников, - объяснила пресс-секретарь "Чернозема" Ольга Свиридова.

Продажа билетов на фестиваль стартовала еще в декабре 2019 года, на текущий момент их продано более десяти тысяч.

Перенести фестиваль на другие даты невозможно из-за графика участников

На фестивальной площадке уже устанавливают санитайзеры, на входе будут измерять температуру и бесплатно раздавать маски.

Помимо "ДДТ", хедлайнерами в этом году будут Вячеслав Бутусов, Эмир Кустурица, Гарик Сукачев. Также сыграют "СерьГа", "Сплин" и гитарист "Кино" Юрий Каспарян со своей группой "Симфоническое Кино".

Всего в программе фестиваля заявлены выступления 24 музыкантов и коллективов.

Комментарий

Галина Толстова, и. о. руководителя управления Роспотребнадзора по Тамбовской области:

- Наш запрет остается в силе, и он напрямую касается "Чернозема". А разрешение обладминистрации на данный фестиваль не распространяется. Рок-фестиваль носит массовый характер, на него приедут люди из разных регионов страны. Поэтому в текущей эпидемиологической обстановке мы считаем проведение фестиваля невозможным. Если организаторы "Чернозема" нарушат запрет, им грозит административная ответственность по статье 6.3 КоАП (штраф до 500 тысяч рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток).

В регионах Культура Музыка Рок Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов

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