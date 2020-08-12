Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
12.08.2020,  
09:36
Текст:  Тимур Алимов

Ракетоносцы Ту-160 перебросили поближе к США

Два стратегических ракетоносца Ту-160 переброшены на аэродром Анадырь.
Фото: Юрий Стрелец/ТАСС Фото: Юрий Стрелец/ТАСС
Фото: Юрий Стрелец/ТАСС
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Новое крыло, новые ракеты: в США оценили модернизацию Ту-95

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, перелет из Саратовской области состоялся в рамках летно-тактического учения дальней авиации.

Экипажи преодолели около семи тысяч километров, отработав беспосадочный полет с места дислокации.

В ведомстве также отметили, что в масштабных учениях задействованы самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78, они проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

- В ходе учения отрабатываются задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения и другие задачи по предназначению, - добавили в Минобороны РФ.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Allocer/Wikimedia.org
В Южной Корее показали отслеживающий сразу тысячу целей радар 10:14
США испытали гиперзвуковые ракеты на B-52 10.08.2020
Одним махом: "Посейдон" может утопить несколько авианосцев 09.08.2020
ВКС России
Фото: YouTube
Заповедник: винтажную ПВО Монголии показали на видео 11.08.2020
Новое крыло, новые ракеты: в США оценили модернизацию Ту-95 07.08.2020
Посадку Су-25 на грунтовый аэродром сняли на видео 06.08.2020
самолеты
Фото: Степан Петренко / ТАСС
Украина ищет замену смертельному для своих миномету "Молот" 11.08.2020
Мое место - Берлин: как советские ДБ-3 напугали немцев летом 1941 года 08.08.2020
Истребители Су-35С поднимались в небо для сопровождения самолета США 07.08.2020