Жесткую посадку МиГ-31 без колеса показали на видео

Видео жесткой посадки истребителя-перехватчика МиГ-31 в пермском аэропорту Большое Савино опубликовали в соцсети.

Посадка МиГ-31, у которого произошло разрушение колеса одной из стоек шасси.

Всё в порядке, экипаж и борт целы. pic.twitter.com/NbQeaRaBAs — Грета Коронатуборг (@qretaxyeta) August 11, 2020

У него было разрушено колесо задней стойки шасси. На кадрах видно, что из-за поломки уже началось возгорание, но самолет все же сел в штатном режиме.

Как пояснили в пресс-службе ЦВО, профессиональные действия экипажа позволили спасти машину и избежать жертв.

Стоит пояснить, что в этот день молодые летчики МиГ-31 пермского истребительного авиационного полка ЦВО выполняли первые полеты на максимальных высотах и скоростях в ближних слоях стратосферы. Они совершили подъем на высоту около 20 тысяч метров. Вышло так, что внештатная ситуация тоже стала частью учений. И летчики достойно справились с испытанием.