В Алтайском крае успешно работает региональный проект "Старшее поколение". Но коронавирусная инфекция внесла в него коррективы. Раньше мобильные бригады для прохождения диспансеризации привозили пожилых и маломобильных граждан, проживающих в сельской местности, в учреждения здравоохранения. Теперь медики вместе с работниками социальных служб приезжают к своим подопечным домой.

Сейчас в регионе работает 150 мобильных бригад. С 11 июня сделано 106 выездов, и полторы сотни медработников были доставлены к 1 319 пожилым людям.

Наталья Дмитриева заведует отделением реабилитации Комплексного центра социального обслуживания населения г. Новоалтайска. Она руководит работой мобильной бригады в Новоалтайске и в Первомайском районе, в котором 58 сел.

- Вообще работа мобильных бригад в рамках пилотного проекта началась с октября 2019 года, - поясняет Наталья Анатольевна. - Мы получили автомобиль для подвоза граждан старшего поколения. В 2019 году успели сделать шесть выездов. В сопровождении соцработника доставляли пациентов группами по пять человек в учреждения здравоохранения Новоалтайска, где они проходили всевозможные обследования. Затем развозили по домам. Нынешний год начали в том же формате, но пандемия вынудила изменить систему работы начиная с июня. Отзывы хорошие - бабушки с дедушками довольны таким вниманием. Поначалу удивлялись: медработник с аппаратурой у них в дверях. Фельдшер и кардиограмму снимет, и рекомендации даст, да и просто поговорит-послушает, что очень важно для пожилого человека. Такого, чтоб на порог не пускали, не было ни разу.

73-летний Валерий Благовещенский живет в селе Санниково Первомайского района. До пенсии работал на заводе "Алтайвагон". Сейчас занимается домашними делами - забот хватает.

- Очень хорошее впечатление осталось от визита врача мобильной бригады. Меня заранее предупредили, что будут гости. Врач измерил давление, снял кардиограмму, провел осмотр, выписал рецепты. Это настоящая забота о людях. Надо ли сохранять такую практику после окончания пандемии, не мне решать, конечно. Но если сохранят, будет неплохо, - уверен Валерий Геннадьевич.

Также в Санниково живет семейная пара - Нина Башмакова и Михаил Деменков. Они из поколения "детей войны". Нина Николаевна родилась в 1940-м, а Михаил Александрович годом раньше, под Смоленском. Маленький Миша, уцелевший после бомбежки эшелона, но потерявший мать, получил ранение в два года, когда фашистский солдат дал очередь по голодным сиротам, копавшимся в мусорной куче в поисках съестного. Пуля попала мальчонке в руку, дети в страхе побежали, но их догнал другой солдат и... сделал Мише перевязку. Об этом Нина Николаевна успела рассказать в ходе беседы с корреспондентом "РГ".

- А про врача из мобильной бригады могу сказать только самые добрые слова, - подчеркнула Нина Башмакова. - Такого уважительного отношения к нам никогда раньше не проявляли. Она нас с дедушкой и осмотрела, и послушала, и прежние анализы со снимками проверила, и лечение назначила. Я даже прослезилась. Мария Ивановна Суворова - врач от Бога, так и напишите. Всей семьей желаем ей здоровья и достойной зарплаты. Побольше бы таких внимательных и сердечных врачей.

Региональный министр социальной защиты Наталья Оськина пообещала, что, когда эпидемиологическая обстановка в крае наладится, пожилых граждан снова будут доставлять на специализированных автомобилях в медицинские организации для прохождения диспансеризации в плановом порядке.

А как у соседей?

Мобильные лаборатории по тестированию на ВИЧ возобновили работу в Новосибирской области. В марте этого года из-за угрозы распространения коронавируса тест-мобили приостановили работу. Теперь, когда ряд ограничений, связанных с эпидемией, снят, они вновь начали работать в Новосибирске и районах области. Экспресс-тестирование организовано при поддержке инфекционной больницы N1 и некоммерческой организации "Гуманитарный проект".

- Роспотребнадзор опубликовал данные, что выявляемость ВИЧ в период самоизоляции снизилась на двадцать процентов. Это значит, что двое из десяти человек не смогли узнать свой статус, и сейчас самое время пройти тест. Знание о ВИЧ-инфекции - это вовремя начатая терапия и долгие годы жизни, - отметил руководитель организации "Гуманитарный проект" Денис Камалдинов.

Лаборант и консультант мобильной лаборатории работают в защитных масках и перчатках. Желающие обследоваться на ВИЧ-инфекцию тоже обязаны соблюдать масочный режим. При необходимости маску выдадут на месте.

Кроме того, тест-мобиль тщательно дезинфицируют, внутри постоянно работают рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Экспресс-тестирование бесплатно и анонимно, результат известен через пятнадцать-двадцать минут. Если он положительный, то консультант расскажет о том, как обратиться в Центр СПИД и сдать повторный анализ для подтверждения диагноза.

Уточнить расписание работы тест-мобиля и задать любые вопросы о ВИЧ можно также по телефону горячей линии: 8 (383) 209-02-18.