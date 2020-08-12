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Рубрика: Общество

Развернул и съел

В Астрахани создали съедобную пищевую пленку
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Неделя - Юг России № 178(8232)
Сотрудники Астраханского государственного технического университета создали съедобную пищевую пленку. Ее изготавливают из желатина, произведенного на основе рыбьей чешуи.
Разработчики смогли найти новое применение удивительным свойствам желатина. Фото: АГТУ Разработчики смогли найти новое применение удивительным свойствам желатина. Фото: АГТУ
Разработчики смогли найти новое применение удивительным свойствам желатина. Фото: АГТУ

Такая пленка является альтернативой синтетическим материалам и позволяет защитить продукт от порчи. Но и это еще не все.

"Уникальная разработка позволит дополнительно ввести в продукт антиоксиданты, ферментные или функциональные пищевые добавки", - сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: РИА Новости
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Специалисты предлагают несколько типов пленки. Например, более плотную можно использовать при изготовлении пакетов для хранения и заморозки. Она подходит для сыпучих продуктов и порционных блюд, для фасовки каши быстрого приготовления и замороженных полуфабрикатов. При этом ее можно формовать нужным образом и герметично запаивать.

Другой вид пленки подойдет для упаковки приготовленных блюд.

В планах - выпуск цветной пленки с рисунком. Она будет не только защищать, но и украшать, например, кондитерские изделия. Вот такой съедобный декор.

"Биоразлагаемая пленка отлично хранится. Ряд экспериментов и замеров микробиологических показателей безопасности доказали, что пленка может сохранять свои свойства более 100 суток при комнатной температуре", - добавили в пресс-службе университета.

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