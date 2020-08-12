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12.08.2020 15:55

СвЖД установит системы видеофиксации нарушений ПДД на переездах Транссиба

Для повышения уровня безопасности на пересечениях автомобильных и железных дорог СвЖД оборудует системами видеофиксации нарушений правил дорожного движения водителями автотранспорта два переезда на главном ходу Транссиба: на перегоне Лечебный - Кольцово (Свердловская область) и на станции Кукуштан (Пермский край). Оборудование будет смонтировано и подключено до конца 2020 года.
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

СвЖД планомерно оборудует камерами видеофиксации переезды с интенсивным движением автотранспорта, где отмечается больше всего нарушений ПДД. Данная мера позволяет получать подтверждение фактов нарушений, привлекать автовладельцев к ответственности и тем самым способствует укреплению водительской дисциплины. Автоматизированные интеллектуальные системы способны зафиксировать выезд автотранспортного средства на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также остановку за знаком "Стоп".

Информация обо всех нарушениях с камер на переезде перегона Лечебный - Кольцово будет поступать в Центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД Свердловской области с последующей выпиской постановлений по фактам правонарушений. Данные с камер на переезде на станции Кукуштан будут поступать в Технический центр по обеспечению безопасности дорожного движения Пермского края, также с последующей выпиской постановлений.

На данный момент на СвЖД системами видеофиксации оборудовано 15 переездов во всех регионах магистрали, в том числе те переезды, где ранее случались резонансные ДТП.

Между тем

За 7 месяцев 2020 года на железнодорожных переездах Свердловской магистрали произошло 6 дорожно-транспортных происшествий (за аналогичный период 2019 года - 5 ДТП), в результате пострадали 3 человека (в 2019 году 1 человек погиб). Причинами всех ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

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