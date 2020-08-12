Александр Джус с детства мечтал о карьере летчика, но судьба распорядилась иначе. В итоге он получил даже больше: и небо, и самолеты, и возможность все это запечатлеть. Фотография стала способом выразить свою любовь и восхищение авиацией.

Александр - великолепный мастер воздушной съемки, автор многих книг и фотоальбомов, среди которых есть и те, в которых главными героями выступают крылатые красавцы. Да, именно так, ведь у каждого самолета свой характер, свое выражение "лица", считает Александр, только нужно время, чтобы он раскрылся. Так создалась серия "Портрет самолета анфас", увидев которую, редакция и предложила ему выступить в нашей рубрике "Вернисаж".

Фото: Александр Джус

МиГ-29. Звезда

На этом многоцелевом истребителе летчики аэродрома Кубинка брали меня и на пилотаж, и на пуски ракет, и на воздушные бои, выделяя нелучшее место в самолете - кабину инструктора. Этот истребитель исключительно популярен в мире - стоит на вооружении 25 стран - за счет отличных характеристик и большой надежности. Настоящая звезда!

Давайте сделаем для него исключение: снимок, который мне очень дорог, сделан снизу. Но поверьте: МиГ-29 анфас еще прекраснее.

Фото: Александр Джус

МиГ-25. Боец

Мне очень повезло: первый вылет в учебно-боевом самолете совершил именно на сверхзвуковом высотном истребителе МиГ-25. Это о нем советский лозунг, который я слышал в детстве: "Летать выше всех, дальше всех и быстрее всех!"

В конце 1950-х годов ОКБ конструкторское бюро А. Микояна получило заказ на создание истребителя, способного развивать трехкратную скорость звука и поражать цели на высотах от 0 до 25 000 метров. Заказ был выполнен, после чего истребитель установил 38 мировых рекордов по скорости, скороподъемности, высоте. Азартный...

Да вы только посмотрите на него!

Фото: Александр Джус

Ил-96 и Ил-103 Фото: Александр Джус

Ил-96. Надёга

А это лицо Ил-96, первого советского пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Лучшая характеристика для него: за время эксплуатации не случалось катастроф и аварий, повлекших гибель людей. Именно два самолета этой модели выбраны для обслуживания Президента России.

Согласитесь, его портрет излучает надежность.

Фото: Александр Джус

Ту-144. Журавлик

Самые передовые технологии были использованы при разработке и выпуске сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Меня в этом самолете восхищает многое. Но прежде всего - журавлиная кабина.

Когда стоишь перед ней, полное впечатление: журавлик внимательно наблюдает за тобой.

Фото: Александр Джус

Ми-28Н. Пуговка

Этот вертолет поразил меня своей маневренностью. На одном из показов я видел, как пилоты выполнили на нем петлю Нестерова. Наблюдал и то, как Ми28-Н с большой скоростью летает боком. Он незаменим в бою, особенно ночном. Потому и зовут его "Ночной охотник".

А мне он кажется очень симпатичным. Словно пуговочка на кепке.

Ан-2. Работяга

Он трудится в небе России с 1948 года и занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который выпускается более 70 лет. Я летал на "Аннушке" в Ханты-Мансийском округе. Именно на Севере, в Сибири, на Дальнем Востоке она снискала себе славу незаменимой машины, способной выполнить любую задачу и сесть в любую погоду и на любом пятачке.

Взгляните на физиономию "кукурузника": усталая, но довольная.

Ли-2. Фронтовик

Я успел полетать на этих самолетах по северным маршрутам в европейской части страны и в Забайкалье. Самолет был очень надежным и имел добрую славу у летчиков. В годы Великой Отечественной войны он широко использовался для транспортно-пассажирских перевозок по стране, для полетов за линию фронта к партизанам и диверсионным группам, для выброски парашютных десантов в тылу противника.

В портрете Ли-2 - непоказная и строгая красота фронтовика.

Фото: Александр Джус

Су-25. Грач

Главным конструктором этого штурмовика стал бывший командир танка Т-34, потому, наверное, и называли эту машину в народе летающим танком. А прозвище "Грач" к самолету приклеилось со времен войны в Афганистане - из-за горбинки на "холке" за кабиной пилота, придававшей штурмовику сходство с птицей.

А ведь похож!

Ан-124. Дальнобойщик

Он же "Руслан" - основной транспортный самолет Вооруженных сил страны, на нем было установлено 7 мировых рекордов в кругосветном перелете по маршруту Австралия - Южный полюс - Северный полюс - Австралия, с промежуточными посадками в Бразилии, Марокко и СССР. Перелет протяженностью 50005 км был осуществлен за 72 часа 16 минут летного времени.

И он даже не запыхался.

Ту-160. Гигант

Это самый большой и мощный в истории военной авиации самолет, на котором установлено 46 мировых рекордов. И какой же при этом хитрый взгляд!

Буран. Одиночка

Первый полет "Бурана" в 1988 году в автоматическом режиме и без экипажа на борту так и остался единственным. Да, многие технические наработки в дальнейшем были использованы нашими и зарубежными ракетостроителями. Но как же жалко, что проект закрыли.

Грустно смотрит черноглазый одиночка в объектив...

Всмотритесь еще раз в их лица.

Сейчас самолеты отдохнут, наберутся сил, заботливые руки проверят их здоровье, заправят топливом и - в небо!

Редакция поздравляет всех авиаторов с Днем Военно-Воздушных сил.