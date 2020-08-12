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12.08.2020,  
10:14
Текст:  Светлана Цыганкова

В Южной Корее показали отслеживающий сразу тысячу целей радар

В Южной Корее представили прототип отечественного радара для многоцелевого истребителя нового поколения. Он сможет сопровождать одновременно одну тысячу целей.

Фото: iStock
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Радар разрабатывают компания Hanwha Systems и Агентство оборонного развития - ADD. Занимаются они этим с 2016 года, пишет издание Janes. Как комментируют официальные лица Южной Кореи, радар сначала пройдет наземные испытания, а уже потом его смонтируют на истребитель KF-X для дальнейших совместных испытаний.

Известно только, что радар сможет отслеживать сразу одну тысячу объектов. Больше никаких подробностей о нем не сообщается.

Что касается многоцелевого истребителя нового поколения, то компания KAI уже демонстрировала частично собранный фюзеляж самолета KF-X, пишет "Популярная Механика". Предполагается, что он будет производиться в двух вариантах - одноместным и двухместным. Его скорость - до 1,9 числа Маха, самолет будет иметь десять точек подвески для ракет и бомб. Окончательный срок работ - 2026 год. К 2032 году военные закупят 120 самолетов, которые заменят устаревшие истребители F-4 Phantom II и F-5 Freedom Fighter.

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