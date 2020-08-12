В России пройдет VI фестиваль документального кино "Докер"

21 августа в Москве откроется VI Международный фестиваль документального кино "Докер". В рамках фестиваля запланирован показ 45 фильмов, в том числе ранее участвовавших в самых престижных смотрах, из 35 стран мира.

Основной конкурс включает 12 картин - о румынских цыганах, немецких проститутках, сомалийском беженце в Америке и так далее: в каждом фильме рассказываются невыдуманные и драматичные человеческие истории.

Откроется фестиваль польскими "Уроками любви", где есть место и романтике, и танцам, и столкновению консервативных нравов с естественным стремлением к свободе. Фильм закрытия - российская экологическая мелодрама "Нерка. Рыба красная", в которой, как несложно догадаться, речь пойдёт о питательных и вкусных лососёвых, добываемых на Камчатке. Дивные виды камчатской природы и невесёлые думы о тлетворном влиянии человека на оную - прилагаются.

Также не обойдётся без программы короткого метра и нескольких внеконкурсных тематических программ: Let IT dok! посвящена информационным технологиям, "Док Терапия" - душевным делам (все показы сопровождаются обсуждением с профессиональными психологами и психотерапевтами), DOKer Kids - для детишек (там будет фильм про норвежского мальчика и его сестру, которым родители зачем-то завели верблюдов). Плюс "Индустриальная программа", включающая в себя мастер-классы и дискуссионные панели.

Основная площадка фестиваля - киноцентр "Октябрь", также сеансы пройдут в других городах России: в Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Все показы фильмов и работа фестиваля в целом пройдут, что немаловажно, с учетом требований Роспотребнадзора - со всеми необходимыми мерами предосторожности и вниманием друг к другу.

Зарубежные члены жюри основного конкурса и конкурса короткого метра, среди которых - лауреаты Берлинале, Локарно и Сандэнса, соответственно, будут исполнять свои обязанности дистанционно.

Фестиваль продлится до 30 августа, а всю подробную информацию о нём вы можете узнать на официальном сайте.