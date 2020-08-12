В России разрешили использовать новый стандарт Wi-Fi

Новости

В Петербурге почтили память экипажа подводного крейсера "Курск" 18:21
В Подмосковье от COVID-19 первыми будут привиты пенсионеры, врачи и учителя 18:19
Политолог: Организаторы выборов стали внимательнее относиться к кандидатам 17:55
Политологи отметили рост активности в ходе регистрации кандидатов на выборы 17:47
Между Петербургом и Самарой запустят скоростной поезд "Стриж" 17:38
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет 17:37
Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ 17:26
Археологи читают страницы исторических летописей Беларуси 17:21
В российском регионе начнут эксперимент по доставке грузов дронами 17:11
Россияне назвали самые ожидаемые фильмы года 17:11
Москва заняла 12 место в рейтинге городов по употреблению слов-паразитов 16:54
Вышел трейлер готического фэнтези Ренаты Литвиновой "Северный ветер" 16:46
В Подмосковье вандалы повредили около 30 каршеринговых машин 16:45
Москалькова предложила создать международный банк вакансий для молодежи 16:43
Специалисты отреставрировали найденный при строительстве ЦКАД-5 воинский шлем 16:27
Парк Северного речного вокзала готов на 80 процентов 16:18
Казахстан намерен возобновить полеты в Россию с 17 августа 16:14
Расчленившего аспирантку историка положительно охарактеризовали на работе 16:00
Кошка, плита и тонометр: Что забывают пассажиры в поездах 15:57
Поезд в Шотландии сошел с рельсов: есть жертвы 15:52
Лукашенко собрал совещание по защите конституционного строя 15:47
Белорусские шашистки вышли в финал онлайн-турнира Кубка наций 15:42
В Минстрое рассказали о предложениях по очистке рек Урал и Терек 15:26
Мурашко сообщил, когда сделает прививку от COVID-19 15:23
Милиция Беларуси открыла в Бресте огонь на поражение в целях самозащиты 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
12.08.2020 17:53
Рубрика: Экономика

Трафик почувствует разницу

В России разрешили использовать новый стандарт Wi-Fi
Текст: Иван Черноусов
Российские пользователи продвинутых гаджетов в ближайшее время получат доступ к самому современному стандарту Wi-Fi - Wi-Fi 6. Приказ минкомсвязи о сертификации этого стандарта зарегистрировал минюст.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сертификация Wi-Fi 6 дает возможность использовать Wi-Fi сети 802.11ax. "C помощью нового стандарта возможно построение Mesh-сетей в домашних условиях: то есть люди смогут добиться лучшего покрытия, лучшего качества сигнала, - объясняет аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - На сегодняшний день Wi-Fi 6 есть во всех топовых смартфонах - это Samsung, iPhone, Huawei, но он был закрыт на уровне прошивки. С обновлением программного обеспечения Wi-Fi 6 появится в поддерживаемых смартфонах, роутерах, и технологией можно будет пользоваться".

Фото: iStock
На зданиях можно будет устанавливать мобильные станции

Wi-Fi 6 повышает скорость передачи данных на 25-35% по сравнению с предыдущим поколением, говорит Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества. Повысится производительность ресурсоемких стриминговых приложений, программ для совместной работы, удаленного доступа и приложений устройств Интернета вещей (IoT) за счет более эффективного использования спектра.

Кроме того, по мере перехода на новый стандарт завершится обновление протокола безопасности Wi-Fi до версии WPA3. В нем устраняются некоторые уязвимости, к которым открыта текущая версия WPA2, заключает Куканов.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов полагает, что с приходом стандарта Wi-Fi 6 соединение с интернетом станет более качественным и в первую очередь это затронет устройства, которые являются точками доступа, в частности роутеры.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь Законодательство об интернете

Главное сегодня

Мишустин поручил подготовить документы о продлении выплат медикам
ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов
На Балтийском флоте почтили память погибших подводников "Курска"
Озвучены основные этапы реновации в Москве
Заседание по делу Ефремова отложено на 18 августа из-за его госпитализации
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
В Минтруде разъяснили порядок перевода на удаленную работу