В России разрешили использовать новый стандарт Wi-Fi

Российские пользователи продвинутых гаджетов в ближайшее время получат доступ к самому современному стандарту Wi-Fi - Wi-Fi 6. Приказ минкомсвязи о сертификации этого стандарта зарегистрировал минюст.

Сертификация Wi-Fi 6 дает возможность использовать Wi-Fi сети 802.11ax. "C помощью нового стандарта возможно построение Mesh-сетей в домашних условиях: то есть люди смогут добиться лучшего покрытия, лучшего качества сигнала, - объясняет аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - На сегодняшний день Wi-Fi 6 есть во всех топовых смартфонах - это Samsung, iPhone, Huawei, но он был закрыт на уровне прошивки. С обновлением программного обеспечения Wi-Fi 6 появится в поддерживаемых смартфонах, роутерах, и технологией можно будет пользоваться".

Wi-Fi 6 повышает скорость передачи данных на 25-35% по сравнению с предыдущим поколением, говорит Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества. Повысится производительность ресурсоемких стриминговых приложений, программ для совместной работы, удаленного доступа и приложений устройств Интернета вещей (IoT) за счет более эффективного использования спектра.

Кроме того, по мере перехода на новый стандарт завершится обновление протокола безопасности Wi-Fi до версии WPA3. В нем устраняются некоторые уязвимости, к которым открыта текущая версия WPA2, заключает Куканов.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов полагает, что с приходом стандарта Wi-Fi 6 соединение с интернетом станет более качественным и в первую очередь это затронет устройства, которые являются точками доступа, в частности роутеры.