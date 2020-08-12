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12 августа 2020 г.

Постановление правительства Вологодской области от 10 августа 2020 года № 929 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Вологодской области за II квартал 2020 года"

Дата подписания 10 августа 2020 г.
Опубликован 12 августа 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законом области от 5 июня 2013 года № 3077-ОЗ "О прожиточном минимуме в Вологодской области" Правительство области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Вологодской области за II квартал 2020 года в расчете на душу населения - 11 767 рублей, для трудоспособного населения - 12 761 рубль, пенсионеров - 9 707 рублей, детей -11 732 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников



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