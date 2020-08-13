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13 августа 2020 г. 20:15
Общество
Текст: Владимир Овчинников (кандидат экономических наук, краевед)

"В целях скорейшего преодоления последствий беззакония..."

30 лет назад Михаил Горбачев подписал указ "О восстановлении прав жертв политических репрессий"
30 лет назад президент СССР Михаил Горбачев подписал указ "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х годов". Указывалось, что это сделано в целях "скорейшего преодоления последствий беззаконий, политических преступлений на почве злоупотребления властью". Реабилитировались граждане, которые подверглись "моральным и физическим испытаниям" во времена сталинского режима в СССР.
Шифровка на имя Сталина о количестве людей, приговоренных к расстрелу и высылке, от секретаря Курского обкома. Фото: Артем Локалов
Шифровка на имя Сталина о количестве людей, приговоренных к расстрелу и высылке, от секретаря Курского обкома. Фото: Артем Локалов

В песне "Дорогая передача" Владимир Высоцкий в иносказательной форме, а иначе было нельзя, рассказал, что произошло в нашей стране в 1930-х. Высоцкий пел: "Настоящих буйных мало. Вот и нету вожаков".

Их число начало заметно сокращаться с началом в стране Большого террора. "Вдохновителем" его, как известно, является политбюро ЦК ВКП(б) с решением от 2 июля 1937 года "Об антисоветских элементах". В исполнительном приказе НКВД №00447 объединили и уравняли уголовников (бытовиков) и бывших кулаков (политических). Уравняли сознательно, чтобы спутать в умах людей все представления о реальности, в том числе и в умах "энкаведистов".
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Приказ стирал различия между политическими и уголовными преступниками. Он предусматривал расстрел уголовников, находившихся под стражей. Если Уголовный Кодекс за бытовые преступления предусматривал верхнюю планку наказания, как правило, не более четырех лет, то им назначили высшую меру - расстрел. Людей не вызывали на допрос, называя "социально-опасными элементами" (ст.ст. 7-35 УК РСФСР). И независимо от наличия приговора по бытовым делам (был или не успели вынести), ставили к "стенке".

"Вина", на самом деле, была в другом. Не хватало мест в переполненных тюрьмах для бывших кулаков и других антисоветских элементов. Их, согласно тому самому приказу НКВД №00447, надлежало арестовать, ускоренно провести дознание и "обоснованно" осудить.

Фото: Артем Локалов
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Уголовниками, в основном, были дети раскулаченных. А "кулаки" - это лучшие крестьяне, которых в одночасье неизвестно за что выгнали с семьями из их изб.

Потеряв дом и семью, а заодно веру в закон и справедливость, многие молодые люди с пренебрежением к режиму и его законам были подхвачены блатным товариществом. "И вот ушли романтики из подворотен ворами..." Это тоже из Высоцкого.

На полигоне смерти в Бутово расстреляно 20 765 человек. Из них 5 595 (27 процентов) - те самые "уголовники". И они до сих пор не реабилитированы. Общее число расстрелянных в СССР в 1937-1938 годах - 700 тысяч.
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Я третий год ходатайствую о реабилитации земляков - семи "уголовников" Боровского района Калужской области. Объем переписки с прокуратурой - полсотни писем. Она не признает спланированную акцию массовой ликвидации "уголовников" политической репрессией. Генпрокуратура сообщает, что существовал "итоговый документ" - постановление "тройки", в котором обвинения по ст.ст. 7-35 ("социально-опасные элементы") были исключены. Поэтому де дела уголовников пересмотру не подлежат.

Но тот "документ" - чистая выдумка.

А прокуратура Калужской области указала на бытовые преступления, которые в постановлении "тройки" не значатся (ст. 292). Она пытается пересмотреть постановление "тройки" через суд. В судебную коллегию вносятся кассационные представления с вопросом об исключении указания на осуждение по статьям 7-35. Якобы "тройка" ошиблась, допустив завышение меры наказания за бытовые преступления...

Это говорит о том, что тоталитарная эпоха до сих пор держит нас в тисках, раз политические репрессии 1930-х замалчиваются или вовсе отрицаются.

Темы дня:
#журнал Родина
#ХХ век
#1930-ые