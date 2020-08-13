30 лет назад президент СССР Михаил Горбачев подписал указ "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х годов". Указывалось, что это сделано в целях "скорейшего преодоления последствий беззаконий, политических преступлений на почве злоупотребления властью". Реабилитировались граждане, которые подверглись "моральным и физическим испытаниям" во времена сталинского режима в СССР.

Шифровка на имя Сталина о количестве людей, приговоренных к расстрелу и высылке, от секретаря Курского обкома. Фото: Артем Локалов

В песне "Дорогая передача" Владимир Высоцкий в иносказательной форме, а иначе было нельзя, рассказал, что произошло в нашей стране в 1930-х. Высоцкий пел: "Настоящих буйных мало. Вот и нету вожаков".

Их число начало заметно сокращаться с началом в стране Большого террора. "Вдохновителем" его, как известно, является политбюро ЦК ВКП(б) с решением от 2 июля 1937 года "Об антисоветских элементах". В исполнительном приказе НКВД №00447 объединили и уравняли уголовников (бытовиков) и бывших кулаков (политических). Уравняли сознательно, чтобы спутать в умах людей все представления о реальности, в том числе и в умах "энкаведистов".

Приказ стирал различия между политическими и уголовными преступниками. Он предусматривал расстрел уголовников, находившихся под стражей. Если Уголовный Кодекс за бытовые преступления предусматривал верхнюю планку наказания, как правило, не более четырех лет, то им назначили высшую меру - расстрел. Людей не вызывали на допрос, называя "социально-опасными элементами" (ст.ст. 7-35 УК РСФСР). И независимо от наличия приговора по бытовым делам (был или не успели вынести), ставили к "стенке".

"Вина", на самом деле, была в другом. Не хватало мест в переполненных тюрьмах для бывших кулаков и других антисоветских элементов. Их, согласно тому самому приказу НКВД №00447, надлежало арестовать, ускоренно провести дознание и "обоснованно" осудить.

Уголовниками, в основном, были дети раскулаченных. А "кулаки" - это лучшие крестьяне, которых в одночасье неизвестно за что выгнали с семьями из их изб.

Потеряв дом и семью, а заодно веру в закон и справедливость, многие молодые люди с пренебрежением к режиму и его законам были подхвачены блатным товариществом. "И вот ушли романтики из подворотен ворами..." Это тоже из Высоцкого.

На полигоне смерти в Бутово расстреляно 20 765 человек. Из них 5 595 (27 процентов) - те самые "уголовники". И они до сих пор не реабилитированы. Общее число расстрелянных в СССР в 1937-1938 годах - 700 тысяч.

Я третий год ходатайствую о реабилитации земляков - семи "уголовников" Боровского района Калужской области. Объем переписки с прокуратурой - полсотни писем. Она не признает спланированную акцию массовой ликвидации "уголовников" политической репрессией. Генпрокуратура сообщает, что существовал "итоговый документ" - постановление "тройки", в котором обвинения по ст.ст. 7-35 ("социально-опасные элементы") были исключены. Поэтому де дела уголовников пересмотру не подлежат.

Но тот "документ" - чистая выдумка.

А прокуратура Калужской области указала на бытовые преступления, которые в постановлении "тройки" не значатся (ст. 292). Она пытается пересмотреть постановление "тройки" через суд. В судебную коллегию вносятся кассационные представления с вопросом об исключении указания на осуждение по статьям 7-35. Якобы "тройка" ошиблась, допустив завышение меры наказания за бытовые преступления...

Это говорит о том, что тоталитарная эпоха до сих пор держит нас в тисках, раз политические репрессии 1930-х замалчиваются или вовсе отрицаются.