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Актер из фильма "Мы из будущего" Сергей Куницкий умер в 35 лет

Новости
    13.08.2020, 16:17
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Российский актер Сергей Куницкий скончался на 36-м году жизни 12 августа. Некролог опубликован на сайте Московского Губернского театра.

"С прискорбием сообщаем, что от нас ушел наш коллега, артист Сергей Куницкий. Талантливый артист, светлый, добрый человек", - сказано в нем.

Куницкий пришел в Московский Губернский театр с первых дней его существования и был одним из ведущих актеров труппы. Проявив себя как яркий, самобытный артист с потрясающим чувством юмора и пластикой.

Сергей играл Петю Трофимова в "Вишнёвом саде", Городулина в "На всякого мудреца довольно простоты", Курносого в "Энергичных людях", Линьера и Ле Бре в "Сирано де Бержераке".

"Внезапный уход, огромная, непостижимая потеря, которую невозможно пока ни осознать, ни принять", - скорбят коллеги. Причина смерти актера не названа.

Сергей Куницкий родился в 1985 году в Одессе. Работал в "Нашем театре", в молодежном театре-студии "Мастерская Томошевского" в Санкт-Петербурге и "Театре эстрады имени Аркадия Райкина" под управлением Юрия Гальцева.

На экранах стал появляться в середине нулевых - "Битва за Севастополь", "Мы из будущего", "Тест на беременность", "Мосгаз", "Морские дьяволы", "Крылья Империи", "Тайны следствия", "Ментовские войны" - всего более полусотни проектов.

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