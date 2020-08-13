Постановление правительства Республики Алтай от 12 августа 2020 года № 261 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай"

В соответствии с подпунктом "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Правительство Республики Алтай постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай (далее - Правила).

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Алтай при введении режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации:

обеспечить в пределах компетенции информирование населения о соблюдении требований, установленных Правилами;

обеспечить контроль соблюдения требований, установленных Правилами, с привлечением при необходимости в порядке, установленном федеральным законодательством, правоохранительных и контрольно-надзорных органов;

при выявлении фактов нарушения Правил организовать принятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений и привлечение лиц, допустивших нарушения, к ответственности в соответствии с федеральным законодательством.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Алтай оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований, установленных Правилами.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин





Утверждены постановлением Правительства Республики Алтай от 12 августа 2020 года № 261

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай

1. Граждане и организации обязаны выполнять решения должностных лиц, указанных в пункте 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", направленные на принятие дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера (далее - чрезвычайные ситуации).

2. При получении сигнала оповещения и (или) экстренной информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации гражданам необходимо немедленно прослушать информацию об алгоритме действий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, передаваемую в рамках трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, либо ознакомиться с такой информацией, передаваемой коротким текстовым сообщением по сети подвижной радиотелефонной связи. С указанной информацией гражданин может ознакомиться на официальных сайтах Правительства Республики Алтай, муниципальных образований в Республике Алтай и Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Алтай в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации граждане обязаны:

а) соблюдать общественный порядок, требования федерального законодательства и законодательства Республики Алтай о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

б) выполнять законные требования (указания) руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, представителей экстренных оперативных служб и иных должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (далее - уполномоченные должностные лица);

в) при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи, эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации и (или) использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество (в случае его предоставления исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, органами местного самоуправления в Республике Алтай и организациями в Республике Алтай), предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

г) при обнаружении пострадавшего (пострадавших) принимать меры по вызову уполномоченных должностных лиц и до их прибытия при отсутствии угрозы жизни и здоровью оказывать пострадавшему (пострадавшим) первую помощь;

д) иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, предусмотренный федеральным законодательством, а также документы (при наличии), дающие право не соблюдать требования, установленные подпунктом "в" настоящего пункта и подпунктами "в" и "г" пункта 4 настоящих Правил;

е) соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с федеральным законодательством;

ж) при необходимости оказывать содействие уполномоченным должностным лицам в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

4. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации гражданам запрещается:

а) создавать условия, препятствующие и затрудняющие действия уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта;

б) создавать условия, препятствующие и затрудняющие движение автомобильных транспортов со специальным звуковым сигналом;

в) заходить за ограждение, обозначающее зону чрезвычайной ситуации или иную опасную зону;

г) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью;

д) осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации;

е) распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

5. При получении сигнала оповещения и (или) экстренной информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации организации незамедлительно оповещают об этом своих работников и иных граждан, находящихся на территории организации.

6. В зависимости от складывающейся обстановки на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации и (или) от дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых должностными лицами, указанными в пункте 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", организации обязаны:

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;

б) приостановить свою деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на их территориях;

в) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия;

г) определить порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а также иного имущества;

д) обеспечить проведение эвакуации с территорий организаций работников и иных граждан, находящихся на их территориях, а также оказывают содействие исполнительным органам государственной власти Республики Алтай и органам местного самоуправления в Республике Алтай в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации;

е) организовать и провести аварийно-спасательные и другие неотложные работы на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

ж) своевременно представлять в орган управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Алтай, в порядке, установленном федеральным законодательством, информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.







