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13.08.2020,  
15:00
Текст:  Михаил Русин

Истребитель F-35А показали в "режиме зверя"

В интернете появились снимки американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35А в так называемом "режиме зверя".

Таким режимом обозначают вариант использования самолета, при котором мощность его вооружения увеличивается за счет снижения малозаметности и дальности полета. Для этого на внешних подвесках размещается дополнительное оружие.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Фото F-35А в "режиме зверя" опубликовал блог bmpd. При этом дается пояснение, что самолет вооружен управляемой ракетой малой дальности AIM-9X и шестью 500-фунтовыми управляемыми авиабомбами GBU-12 с лазерным наведением. Четыре из них расположены под крыльями и две - в отсеке вооружения.

Также отмечается, что в "стелс"-режиме F-35A способен нести на четырех точках подвески во внутреннем отсеке до 2,6 тонн нагрузки. А в "режиме зверя" с использованием внешней подвески максимальная нагрузка составляет уже 10 тонн.

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