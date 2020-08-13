Постановление правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13 августа 2020 года № 490 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса за второй квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 03.04.2013 № 36-ОЗ "О потребительской корзине в Кемеровской области", для оценки уровня жизни населения Кемеровской области - Кузбасса, формирования социальной политики, разработки и реализации социальных программ Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда и занятости населения Кузбасса и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области величину прожиточного минимума в целом по Кемеровской области - Кузбассу за второй квартал 2020 года в расчете на душу населения - 10727 рублей, для трудоспособного населения - 11354 рубля, пенсионеров - 8624 рубля, детей - 11254 рубля.

2. Главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Правительства Кузбасса опубликовать настоящее постановление в газете "Кузбасс".

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Венгера К.Г.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







